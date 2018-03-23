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23 марта 2018, 16:43



Акция по обмену фотокарточками. В эту субботу в Молодежном центре пройдет самая добра «Сушка»

«Сушка» - это международный выставочный проект по обмену фотографиями. Впервые она состоялась в Санкт-Петербурге в конце мая 2011 года во дворе газеты «Известия». В Норильске первая «Сушка» прошла в 2012 году, и с тех пор Молодежный центр проводит акцию ежегодно. Суть акции в том, что любой участник может прийти на мероприятие и вывесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок, а в обмен - забрать любые понравившиеся снимки других фотографов. Свою фотографию можно подписать, оставить на оборотной стороне координаты для связи или необычное послание будущему обладателю. В эту субботу, 24 марта «Сушка» откроется в 17:00 в открытом пространстве «ТЕПLO» Молодежного центра по ул. Советская, 9. Участников и зрителей ждут конкурсы и розыгрыши призов от спонсоров. Справки по тел: 8-913-493-09-88.

Просмотров:173 потому что в этом году фотоакция «Сушка» посвящена году Добровольца в России. Приносить можно любые фотографии, посвященные добрым делам, помощи другим людям, благотворительности, добрым делам и добру в целом. Принять участие в акции могут все желающие.«Сушка» - это международный выставочный проект по обмену фотографиями. Впервые она состоялась в Санкт-Петербурге в конце мая 2011 года во дворе газеты «Известия». В Норильске первая «Сушка» прошла в 2012 году, и с тех пор Молодежный центр проводит акцию ежегодно. Суть акции в том, что любой участник может прийти на мероприятие и вывесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок, а в обмен - забрать любые понравившиеся снимки других фотографов. Свою фотографию можно подписать, оставить на оборотной стороне координаты для связи или необычное послание будущему обладателю.В эту субботу, 24 марта «Сушка» откроется в 17:00 в открытом пространстве «ТЕПLO» Молодежного центра по ул. Советская, 9. Участников и зрителей ждут конкурсы и розыгрыши призов от спонсоров. Справки по тел: 8-913-493-09-88.