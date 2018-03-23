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23 марта 2018, 16:51

В воскресенье, 25 марта в Норильске стартует Марафон здоровья «Лыжня Норильского никеля»


Открытие спортивного праздника состоится в 13.00 на лыжной базе «Оль-Гуль». В рамках «Лыжни» пройдут состязания на звание самого активного участника марафона (результаты будут подводиться в личном зачете, семейном и командном), индивидуальные гонки, смешанные эстафеты.
Завершится марафон 14 апреля большим праздником «Проводы зимы», на которой и подведут итоги лыжных состязаний.

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    Список новостей

 23 марта 2018 
17:39   Авиакомпания NordStar увеличит количество рейсов в мае, на которые можно приобрести билеты по льготному тарифу 17:24   Норильчане могут получить высшее медицинское или фармацевтическое образование в краевом вузе в рамках квоты целевого приема. Прием документов уже открыт
17:04   В Норильске проходит городской конкурс социальных проектов среди СОНКО. Участники конкурса получили полезные консультации 16:58   «Заполярный Навруз» пройдет в Норильске в эти выходные
16:53   Чиновник краевого Управления капитального строительства получил взятку от подрядчика, строившего перинатальный центр в Норильске. Уголовные дела заведены на обоих участников противоправной сделки 16:51   В воскресенье, 25 марта в Норильске стартует Марафон здоровья «Лыжня Норильского никеля»
16:43   Акция по обмену фотокарточками. В эту субботу в Молодежном центре пройдет самая добра «Сушка» 16:32   В выходные норильчан ждет солнечная морозная погода
16:23   Норникель будет использовать беспилотные летательных аппараты в целях охраны и мониторинга состояния промышленных объектов 16:14   Экспертный совет «Норникеля» по инженерно-техническим средствам безопасности дал оценку первому этапу проекта создания системы Ситуационно-аналитических центров безопасности компании
16:12   В Красноярске стартует набор факелоносцев эстафеты огня Универсиады-2019. Норильск может быть включен в маршрут эстафеты 15:36   В Норильске по ошибке стоматолога мужчине удалили здоровый зуб. Теперь медучреждение выплатит пациенту более 130 тысяч рублей.
14:42   Напившись в клубе, норильчанка позарилась на чужую сумочку. Теперь ей предстоит ответить за свой поступок перед судом. 13:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета Александр Пестряков поздравили работников культуры с профессиональным праздником.
12:51   Считанные часы остаются до премьеры в Норильском Заполярном театре драмы. Свою вариацию на тему набоковской «Камеры Обскура» представит режиссер Георгий Цнобиладзе. 12:42   Норильчанка, подозреваемая в преступлении, попыталась подкупить сотрудника угрозыска.
12:23   В воскресенье профессиональный праздник вместе со всей страной отметят и норильские работники культуры. А сегодня на главной городской сцене состоялось награждение лучших представителей профессии.

 22 марта 2018 
18:23   Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах. 18:05   С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов.
17:55   «Вдохновленные тундрой». В Красноярске открылась передвижная выставка мастеров из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра. 17:53   Завтра в городском Центре культуры Норильска откроется VIII региональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Подснежник».
17:45   Норильский ВИА - лучший в крае среди вокально-инструментальных коллективов силовых структур. В Красноярске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности среди полицейских. 16:57   Уже завтра сильнейшие боксеры Норильска и Дудинки начнут выступления в трехдневном турнире на призы компании «Жар.Птица», считающимся одним из крупнейших местных соревнований по боксу.
16:49   Норильск вновь присоединяется к самой массовой в истории человечества международной акции «Час Земли». В честь события на один час погаснут светильники архитектурной подсветки на ряде домов города. 16:36   Сегодня исполняется 80 лет архиву «Норникеля».
16:25   В Красноярском крае подвели окончательные итоги выборов Президента. 15:19   Молния! Авиабилеты в продаже.
14:58   В Норильске за несанкционированную свалку в районе озера Долгое оштрафовали руководителя НИИСХиЭА. 14:07   В Норильске будут судить мужчину за кражу крупной суммы денег с карточки отца-пенсионера.
14:00   Госавтоинспекторы вместе с родителями школьников вышли на патрулирование в Центральном районе Норильска. 13:56   YouTube в помощь. Рособрнадзор впервые подготовил видеоролики для выпускников о ЕГЭ.
13:38   После вмешательства прокуратуры жительнице Норильска работодатель возместил расходы за пройденный медосмотр. 12:52   Важно и количество, и качество. Норильская управляющая компания «Жилкомсервис» активно вывозит снег с придомовых территорий.
12:10   Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 11:56   «Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России!
11:22   «…в Норильске надо жить!». Научно-практическая конференция под таким названием пройдет сегодня в политехническом колледже Норильского государственного индустриального института.

 21 марта 2018 
20:31   В Норильске полицейские за круглым столом обсудили проблемы наркомании со студентами норильского техникума. 19:57   Российские учителя выступают против нового стандарта образования по литературе.
19:51   Всероссийская проверочная работа по истории прошла в школах Красноярского края. 19:45   Работу фонда капремонта Красноярского края после разноса замминистра ЖКХ едет проверять комиссия из Москвы.
18:47   Работники газовой отрасли Таймыра отмечают юбилей. Торжественный вечер состоялся сегодня в городском центре Норильска. 18:41   Работа с трудными подростками и не только. В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Шанс».
18:34   Норильчане решили судьбу благоустройства города, проголосовав за лучшие проекты. 18:33   Полицейские советуют норильчанам максимально ограничить поездки на личном транспорте. В сложных погодных условиях они продолжают обеспечивать безопасность в городе и на дорогах.
18:24   В пятницу, 23 марта, в КДШИ откроется персональная выставка Ларисы Саенко «Мечты сбываются». 17:44   Сегодня исполняется пять лет «Объединенной дирекции заповедников Таймыра».
17:42   Очередная проверка системы оповещения в Норильске пройдет завтра. 17:34   Полтора часа остается до начала первого финального матча Кубка России с участием «Норильского никеля».
17:32   В Норильске проходит городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», посвященный 65-летию города. 17:30   «Норникель» запускает конкурс для юных изобретателей I Mаkе. В Норильске презентация конкурса пройдет 28 марта.




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