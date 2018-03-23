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23 марта 2018, 16:51



В воскресенье, 25 марта в Норильске стартует Марафон здоровья «Лыжня Норильского никеля»

Завершится марафон 14 апреля большим праздником «Проводы зимы», на которой и подведут итоги лыжных состязаний.

Просмотров:190 Открытие спортивного праздника состоится в 13.00 на лыжной базе «Оль-Гуль». В рамках «Лыжни» пройдут состязания на звание самого активного участника марафона (результаты будут подводиться в личном зачете, семейном и командном), индивидуальные гонки, смешанные эстафеты.Завершится марафон 14 апреля большим праздником «Проводы зимы», на которой и подведут итоги лыжных состязаний.