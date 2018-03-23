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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:39 Авиакомпания NordStar увеличит количество рейсов в мае, на которые можно приобрести билеты по льготному тарифу
17:24 Норильчане могут получить высшее медицинское или фармацевтическое образование в краевом вузе в рамках квоты целевого приема. Прием документов уже открыт
17:04 В Норильске проходит городской конкурс социальных проектов среди СОНКО. Участники конкурса получили полезные консультации
16:58 «Заполярный Навруз» пройдет в Норильске в эти выходные
16:53 Чиновник краевого Управления капитального строительства получил взятку от подрядчика, строившего перинатальный центр в Норильске. Уголовные дела заведены на обоих участников противоправной сделки
16:51 В воскресенье, 25 марта в Норильске стартует Марафон здоровья «Лыжня Норильского никеля»
16:43 Акция по обмену фотокарточками. В эту субботу в Молодежном центре пройдет самая добра «Сушка»
16:32 В выходные норильчан ждет солнечная морозная погода
16:23 Норникель будет использовать беспилотные летательных аппараты в целях охраны и мониторинга состояния промышленных объектов
16:14 Экспертный совет «Норникеля» по инженерно-техническим средствам безопасности дал оценку первому этапу проекта создания системы Ситуационно-аналитических центров безопасности компании
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