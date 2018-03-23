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23 марта 2018, 16:53



Чиновник краевого Управления капитального строительства получил взятку от подрядчика, строившего перинатальный центр в Норильске. Уголовные дела заведены на обоих участников противоправной сделки

Сотрудниками ГСУ СК России по Красноярскому краю совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ведущего инженера территориального отдела Управления капитального строительства по факту получения взятки, выявлен новый эпизод противоправной деятельности и возбуждено уголовное дело по части 6 статье 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в особо крупном размере), а также по части 5 статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой организации, передавшего взятку, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. В ходе расследования установлено, что в период с 22 июня 2016 года по 28 июля 2017 года указанный чиновник получил от генерального директора коммерческой организации, осуществляющей строительство перинатального центра в городе Норильске, незаконное денежное вознаграждение за беспрепятственную проверку и согласование объемов выполненных работ, а также подписание актов о приемке выполненных работ. Задокументированы факты передачи чиновнику денежных средств на сумму 2,35 миллиона рублей, говорится в сообщении.

Просмотров:225 В Красноярском крае выявлен новый эпизод противоправной деятельности чиновника регионального Управления капитального строительстваСотрудниками ГСУ СК России по Красноярскому краю совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ведущего инженера территориального отдела Управления капитального строительства по факту получения взятки, выявлен новый эпизод противоправной деятельности и возбуждено уголовное дело по части 6 статье 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в особо крупном размере), а также по части 5 статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере) в отношении генерального директора коммерческой организации, передавшего взятку, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.В ходе расследования установлено, что в период с 22 июня 2016 года по 28 июля 2017 года указанный чиновник получил от генерального директора коммерческой организации, осуществляющей строительство перинатального центра в городе Норильске, незаконное денежное вознаграждение за беспрепятственную проверку и согласование объемов выполненных работ, а также подписание актов о приемке выполненных работ. Задокументированы факты передачи чиновнику денежных средств на сумму 2,35 миллиона рублей, говорится в сообщении.