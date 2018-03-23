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23 марта 2018, 16:58



«Заполярный Навруз» пройдет в Норильске в эти выходные

Гостями мероприятия станут представители всех национально-культурных объединений города. В рамках «Заполярного Навруза» состоится фотовыставка, дегустация блюд национальных кухонь и праздничная программа с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений. Межнациональное мероприятие состоится 24 март в 16.00 в национально-культурном центре «Заполярье» на Лауреатов, 85. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.

Просмотров:175 Встречу проводит местная общественная организация национально-культурная автономия кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) Норильска. В качестве партнера выступает управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.Гостями мероприятия станут представители всех национально-культурных объединений города.В рамках «Заполярного Навруза» состоится фотовыставка, дегустация блюд национальных кухонь и праздничная программа с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений.Межнациональное мероприятие состоится 24 март в 16.00 в национально-культурном центре «Заполярье» на Лауреатов, 85. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.