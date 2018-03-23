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23 марта 2018, 17:04



В Норильске проходит городской конкурс социальных проектов среди СОНКО. Участники конкурса получили полезные консультации

Слушателям семинара разъяснили условия и типовые ошибки, которые допускают заявители при оформлении проектных заявок. Собравшиеся обсудили наиболее волнующие вопросы: как организовать информационную поддержку, как привлечь дополнительные ресурсы, как работать с командой, как правильно расходовать полученные денежные средства и отчитываться перед грантодателем. Прием заявок и консультирование по вопросам подготовки проектных заявок началось 16 марта и продлится до 04 апреля 2018 года. Заявки предоставляются в отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска (город Норильск, ул. Советская, д. 9, каб. № 3.24, телефон для справок: 43-70-70), сообщает управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.

Просмотров:195 Накануне, в рамках конкурса для его участников специалисты отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями провели консультационный обучающий семинар. Нацелен он был на организации, которые ранее не принимали участие в грантовых конкурсах.Слушателям семинара разъяснили условия и типовые ошибки, которые допускают заявители при оформлении проектных заявок. Собравшиеся обсудили наиболее волнующие вопросы: как организовать информационную поддержку, как привлечь дополнительные ресурсы, как работать с командой, как правильно расходовать полученные денежные средства и отчитываться перед грантодателем.Прием заявок и консультирование по вопросам подготовки проектных заявок началось 16 марта и продлится до 04 апреля 2018 года.Заявки предоставляются в отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска (город Норильск, ул. Советская, д. 9, каб. № 3.24, телефон для справок: 43-70-70), сообщает управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.