Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 марта 2018, 17:24



Норильчане могут получить высшее медицинское или фармацевтическое образование в краевом вузе в рамках квоты целевого приема. Прием документов уже открыт

Прием на обучение производится на конкурсной основе - по успеваемости. Количество набранных баллов (не менее 12 баллов) складывается из суммы: - средней арифметической итоговых оценок; - баллов, равных итоговым оценкам претендента по профильным общеобразовательным предметам, соответствующим специальности подготовки в государственной образовательной организации высшего образования (химия, биология); - баллов за индивидуальные достижения претендента, складывающихся из баллов за наличие среднего профессионального (медицинского или фармацевтического) образования (3,0 балла) или участие в добровольческом движении в медицинской организации (2,0 балла) или работу на должностях младшего медицинского персонала (2,0 балла). Документы представляются в Министерство лично претендентом, либо законным представителем, либо посредством почтовой связи по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, каб. 509, часы приема: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, тел. для справок: 8(391)222-03-93. Перечень необходимых документов для участия в отборе: - заявление о заключении договора о целевом обучении; - согласие на обработку персональных данных; - копия паспорта претендента; - копия паспорта законного представителя претендента (если претендент не достиг возраста 18 лет); - письменное согласие законного представителя претендента на заключение претендентом договора о целевом обучении с Министерством; - копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования претендента; - табель успеваемости претендента за учебный год, предшествующий текущему учебному году (за 10 класс) для обучающихся в общеобразовательной организации, либо копии документов претендента о среднем общем образовании для лиц, имеющих среднее общее образование, либо копии диплома претендента о среднем медицинском или фармацевтическом образовании для лиц, имеющих среднее профессиональное образование; - характеристика на претендента из общеобразовательной организации либо из профессиональной образовательной организации; - копии документов (при наличии), подтверждающих участие в добровольческом движении в медицинской организации (справка из медицинской организации, подтверждающая факт осуществления претендентом добровольческой деятельности в объеме не менее 150 часов) или работу на должностях младшего медицинского персонала в медицинских организациях (копия трудовой книжки, заверенная в медицинской организации). С гражданами, прошедшими отбор, Министерство заключает договор о целевом обучении. Договор о целевом обучении предусматривает обязательства студента после окончания обучения отработать по направлению Министерства в краевом государственном учреждении здравоохранения не менее 3-х лет в Красноярском крае, Министерство обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки в период обучения в виде социальной выплаты в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Законом Красноярского края о социальных выплатах, и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом. Документы по организации приема документов от претендентов размещены на официальном сайте Министерства http://www.kraszdrav.ru/ в разделе Кадровая политика/ Целевое обучение/Целевое обучение 2018. Правила приема, перечень документов для приема размещены на официальном сайте Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого http://krasgmu.ru/

Просмотров:213 Приема документов от граждан для заключения договоров о целевом обучении по программам специалитета в рамках квоты целевого приема, установленной в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России для Красноярского края в 2018 году, стартовал 01.03.2018 и продлится по 15.05.2018 (включительно). Соответствующее постановление подписано Министерством здравоохранения Красноярского края от 17.03.2015 №106-п «Об утверждении Порядка отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования в рамках квоты целевого приема».Прием на обучение производится на конкурсной основе - по успеваемости. Количество набранных баллов (не менее 12 баллов) складывается из суммы:- средней арифметической итоговых оценок;- баллов, равных итоговым оценкам претендента по профильным общеобразовательным предметам, соответствующим специальности подготовки в государственной образовательной организации высшего образования (химия, биология);- баллов за индивидуальные достижения претендента, складывающихся из баллов за наличие среднего профессионального (медицинского или фармацевтического) образования (3,0 балла) или участие в добровольческом движении в медицинской организации (2,0 балла) или работу на должностях младшего медицинского персонала (2,0 балла).Документы представляются в Министерство лично претендентом, либо законным представителем, либо посредством почтовой связи по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, каб. 509, часы приема: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, тел. для справок: 8(391)222-03-93.Перечень необходимых документов для участия в отборе:- заявление о заключении договора о целевом обучении;- согласие на обработку персональных данных;- копия паспорта претендента;- копия паспорта законного представителя претендента (если претендент не достиг возраста 18 лет);- письменное согласие законного представителя претендента на заключение претендентом договора о целевом обучении с Министерством;- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования претендента;- табель успеваемости претендента за учебный год, предшествующий текущему учебному году (за 10 класс) для обучающихся в общеобразовательной организации, либо копии документов претендента о среднем общем образовании для лиц, имеющих среднее общее образование, либо копии диплома претендента о среднем медицинском или фармацевтическом образовании для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;- характеристика на претендента из общеобразовательной организации либо из профессиональной образовательной организации;- копии документов (при наличии), подтверждающих участие в добровольческом движении в медицинской организации (справка из медицинской организации, подтверждающая факт осуществления претендентом добровольческой деятельности в объеме не менее 150 часов) или работу на должностях младшего медицинского персонала в медицинских организациях (копия трудовой книжки, заверенная в медицинской организации).С гражданами, прошедшими отбор, Министерство заключает договор о целевом обучении. Договор о целевом обучении предусматривает обязательства студента после окончания обучения отработать по направлению Министерства в краевом государственном учреждении здравоохранения не менее 3-х лет в Красноярском крае, Министерство обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки в период обучения в виде социальной выплаты в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Законом Красноярского края о социальных выплатах, и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.Документы по организации приема документов от претендентов размещены на официальном сайте Министерства http://www.kraszdrav.ru/ в разделе Кадровая политика/ Целевое обучение/Целевое обучение 2018.Правила приема, перечень документов для приема размещены на официальном сайте Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого http://krasgmu.ru/