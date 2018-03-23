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23 марта 2018, 17:24

Норильчане могут получить высшее медицинское или фармацевтическое образование в краевом вузе в рамках квоты целевого приема. Прием документов уже открыт


Приема документов от граждан для заключения договоров о целевом обучении по программам специалитета в рамках квоты целевого приема, установленной в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России для Красноярского края в 2018 году, стартовал 01.03.2018 и продлится по 15.05.2018 (включительно). Соответствующее постановление подписано Министерством здравоохранения Красноярского края от 17.03.2015 №106-п «Об утверждении Порядка отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении с целью получения высшего медицинского или фармацевтического образования в рамках квоты целевого приема».
Прием на обучение производится на конкурсной основе - по успеваемости. Количество набранных баллов (не менее 12 баллов) складывается из суммы:
- средней арифметической итоговых оценок;
- баллов, равных итоговым оценкам претендента по профильным общеобразовательным предметам, соответствующим специальности подготовки в государственной образовательной организации высшего образования (химия, биология);
- баллов за индивидуальные достижения претендента, складывающихся из баллов за наличие среднего профессионального (медицинского или фармацевтического) образования (3,0 балла) или участие в добровольческом движении в медицинской организации (2,0 балла) или работу на должностях младшего медицинского персонала (2,0 балла).
Документы представляются в Министерство лично претендентом, либо законным представителем, либо посредством почтовой связи по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, каб. 509, часы приема: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, тел. для справок: 8(391)222-03-93.
Перечень необходимых документов для участия в отборе:
- заявление о заключении договора о целевом обучении;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия паспорта претендента;
- копия паспорта законного представителя претендента (если претендент не достиг возраста 18 лет);
- письменное согласие законного представителя претендента на заключение претендентом договора о целевом обучении с Министерством;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования претендента;
- табель успеваемости претендента за учебный год, предшествующий текущему учебному году (за 10 класс) для обучающихся в общеобразовательной организации, либо копии документов претендента о среднем общем образовании для лиц, имеющих среднее общее образование, либо копии диплома претендента о среднем медицинском или фармацевтическом образовании для лиц, имеющих среднее профессиональное образование;
- характеристика на претендента из общеобразовательной организации либо из профессиональной образовательной организации;
- копии документов (при наличии), подтверждающих участие в добровольческом движении в медицинской организации (справка из медицинской организации, подтверждающая факт осуществления претендентом добровольческой деятельности в объеме не менее 150 часов) или работу на должностях младшего медицинского персонала в медицинских организациях (копия трудовой книжки, заверенная в медицинской организации).
С гражданами, прошедшими отбор, Министерство заключает договор о целевом обучении. Договор о целевом обучении предусматривает обязательства студента после окончания обучения отработать по направлению Министерства в краевом государственном учреждении здравоохранения не менее 3-х лет в Красноярском крае, Министерство обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки в период обучения в виде социальной выплаты в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Законом Красноярского края о социальных выплатах, и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.
Документы по организации приема документов от претендентов размещены на официальном сайте Министерства http://www.kraszdrav.ru/ в разделе Кадровая политика/ Целевое обучение/Целевое обучение 2018.
Правила приема, перечень документов для приема размещены на официальном сайте Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого http://krasgmu.ru/

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