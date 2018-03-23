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23 марта 2018, 17:39



Авиакомпания NordStar увеличит количество рейсов в мае, на которые можно приобрести билеты по льготному тарифу

«Приобрести билеты по спецтарифам можно на рейсы, вылетающие в период с 23 марта по 3 июня и с 23 сентября по 1 декабря 2018 года. В связи с особенностями пассажирских перевозок в период третьего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск, программа субсидирования не будет действовать с 4 июня по 22 сентября. С учетом данного ограничения, чтобы обеспечить возможность приобретения билетов по субсидированным тарифам для максимального количества пассажиров из Норильска, авиакомпания NordStar увеличит количество рейсов по субсидируемым направлениям в мае 2018 года. Таким образом, в пиковый период спроса, предшествующий старту третьего этапа реконструкции, рейсы по направлению Норильск – Москва будут выполняться до 3 раз в день, Норильск – Санкт-Петербург – до 2 раз в неделю. Прямой рейс Норильск – Сочи будет выполняться еженедельно по пятницам. Кроме того, по популярным курортным направлениям в Сочи и Минеральные Воды пассажиры из Норильска смогут добраться удобными трансферными рейсами через Москву», - сообщили в авиакомпании. Добавим, воспользоваться специальным тарифом при покупке билетов на данных направлениях могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы.

Просмотров:195 Как ранее сообщалось «Заполярной правдой», началась продажа билетов по субсидированным тарифам на рейсы из Норильска. В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению авиакомпания NordStar будет осуществлять авиаперевозки по маршрутам «туда-обратно» из Норильска на прямых рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также на трансферных рейсах из Норильска в Сочи и Минеральные Воды через московский аэропорт «Домодедово».«Приобрести билеты по спецтарифам можно на рейсы, вылетающие в период с 23 марта по 3 июня и с 23 сентября по 1 декабря 2018 года. В связи с особенностями пассажирских перевозок в период третьего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск, программа субсидирования не будет действовать с 4 июня по 22 сентября. С учетом данного ограничения, чтобы обеспечить возможность приобретения билетов по субсидированным тарифам для максимального количества пассажиров из Норильска, авиакомпания NordStar увеличит количество рейсов по субсидируемым направлениям в мае 2018 года. Таким образом, в пиковый период спроса, предшествующий старту третьего этапа реконструкции, рейсы по направлению Норильск – Москва будут выполняться до 3 раз в день, Норильск – Санкт-Петербург – до 2 раз в неделю. Прямой рейс Норильск – Сочи будет выполняться еженедельно по пятницам. Кроме того, по популярным курортным направлениям в Сочи и Минеральные Воды пассажиры из Норильска смогут добраться удобными трансферными рейсами через Москву», - сообщили в авиакомпании.Добавим, воспользоваться специальным тарифом при покупке билетов на данных направлениях могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы.