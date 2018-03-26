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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:04 Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в инфекционной больнице. Проверка была инициирована по информации, размещенной в социальной сети «Инстаграм».
17:46 Музей Норильска открыл на главном проспекте города «звучащий» выставочный проект.
17:38 В ближайшее время в Красноярском крае пройдет проверка всех торговых центров.
17:15 В Норильске сотрудник ГИБДД, рискуя жизнью, задержал нарушителя.
16:56 Заместитель директора Норильского колледжа искусств Наталья Новикова удостоена звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».
16:35 Городской чемпионат рабочих профессий «Умные игры» прошел в Норильске на станции юных техников.
16:22 Внимание! Требуется помощь очевидцев ДТП!
16:08 В Норильске прошли соревнования по экстремальным видам спорта #NORTRICK.
15:47 В Норильске, как и по всей России, пройдут проверки объектов массового посещения в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово.
15:26 В эту пятницу в Норильске руководители города проведут традиционный прием граждан.
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