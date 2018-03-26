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26 марта 2018, 12:44



Прокуратура Норильска восстановила права 32 пенсионеров. Пожилым норильчанам незаконно отказали в оплате дороги.

Учитывая изложенное прокуратурой города в первом квартале 2018 года в суд общей юрисдикции предъявлены исковые заявления в защиту прав 41 пенсионера с требованием взыскать с управления Пенсионного фонда (ГУ) в г. Норильске в их пользу денежные средства на общую сумму более 1,2 млн руб. В настоящее время судом уже рассмотрено и удовлетворено 32 заявления на общую сумму более 850 тыс. руб. Проверки соблюдения социальных прав пенсионеров на получение компенсации расходов на оплату расходов к месту отдыха и обратно проводятся на постоянной основе, сообщили в прокуратуре г. Норильска.

Просмотров:189 В ходе проверки, проводимой прокуратурой, установлено, что управлением Пенсионного фонда (ГУ) в г. Норильске в период с ноября 2017 года по февраль 2018-го, в нарушение федерального законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, неработающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вынесены решения об отказе в возмещении расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно по причине их отдыха за пределами территории Российской Федерации.Учитывая изложенное прокуратурой города в первом квартале 2018 года в суд общей юрисдикции предъявлены исковые заявления в защиту прав 41 пенсионера с требованием взыскать с управления Пенсионного фонда (ГУ) в г. Норильске в их пользу денежные средства на общую сумму более 1,2 млн руб. В настоящее время судом уже рассмотрено и удовлетворено 32 заявления на общую сумму более 850 тыс. руб.Проверки соблюдения социальных прав пенсионеров на получение компенсации расходов на оплату расходов к месту отдыха и обратно проводятся на постоянной основе, сообщили в прокуратуре г. Норильска.