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26 марта 2018, 12:45



Дело о насильственных действиях против ребенка расследуют норильские следователи.

«Он представился подростком 15 лет, и в ходе переписки они менялись фотографиями интимного характера. После проверки было установлено, что преступник находится на Украине. Мы пока не установили, кто это конкретно и каков его возраст: действительно 15 лет или больше. Сейчас материалы по делу направляются на Украину через Интерпол», - отметил начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Норильску Виталий Цауня. - Кстати, в нашей практике было несколько случаев, когда мы самостоятельно находили виновных лиц на Украине, а дальше уже стоит вопрос нашего сотрудничества с полицией этого государства. Сейчас с семьей пострадавшей работают инспекторы по делам несовершеннолетних, привлечены и другие службы профилактики, в том числе социальный педагог школы. Подобных дел - о домогательствах через интернет - в Норильске немного, рассказал Виталий Цауня, не больше пяти в год, но уголовные дела возбуждаются по признакам преступления, содержащего насильственные действия в отношении малолетних. Санкция по данной статье (132, часть 4) - до 15 лет заключения. «Полиция обращается с просьбой ко всем родителям: вы должны знать, с кем общаются ваши дети. Они не всегда могут осознавать действия, направленные против них», - заключил он.

Просмотров:224 В нестандартном для нашего города деле пострадавшей стала девятилетняя девочка, с которой преступник связывался через одну из социальных сетей.«Он представился подростком 15 лет, и в ходе переписки они менялись фотографиями интимного характера. После проверки было установлено, что преступник находится на Украине. Мы пока не установили, кто это конкретно и каков его возраст: действительно 15 лет или больше. Сейчас материалы по делу направляются на Украину через Интерпол», - отметил начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Норильску Виталий Цауня. - Кстати, в нашей практике было несколько случаев, когда мы самостоятельно находили виновных лиц на Украине, а дальше уже стоит вопрос нашего сотрудничества с полицией этого государства.Сейчас с семьей пострадавшей работают инспекторы по делам несовершеннолетних, привлечены и другие службы профилактики, в том числе социальный педагог школы.Подобных дел - о домогательствах через интернет - в Норильске немного, рассказал Виталий Цауня, не больше пяти в год, но уголовные дела возбуждаются по признакам преступления, содержащего насильственные действия в отношении малолетних. Санкция по данной статье (132, часть 4) - до 15 лет заключения.«Полиция обращается с просьбой ко всем родителям: вы должны знать, с кем общаются ваши дети. Они не всегда могут осознавать действия, направленные против них», - заключил он.