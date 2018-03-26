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26 марта 2018, 12:55



За кражу курток в торговом центре в Норильске осудили двоих жителей города.

Судом установлено, что в декабре 2017 года двое жителей города вступили в преступный сговор на совершение кражи вещей из торговых точек, расположенных в ТЦ «Арена». Находясь в одном из магазинов Центра и воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, подельники тайно похитили две зимние куртки. Впоследствии похитителей установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и привлекли к уголовной ответственности. Обвиняемые признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору. С учетом того, что совершение преступления средней тяжести у обоих обвиняемых впервые и полного погашения ими причиненного материального ущерба, им назначен судебный штраф в размере 10 000 рублей каждому.

Просмотров:191 Уголовное дело по обвинению двоих жителей города в совершении преступления по статье УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору» рассматривалось в суде с участием государственного обвинителя.Судом установлено, что в декабре 2017 года двое жителей города вступили в преступный сговор на совершение кражи вещей из торговых точек, расположенных в ТЦ «Арена». Находясь в одном из магазинов Центра и воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, подельники тайно похитили две зимние куртки. Впоследствии похитителей установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и привлекли к уголовной ответственности.Обвиняемые признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору. С учетом того, что совершение преступления средней тяжести у обоих обвиняемых впервые и полного погашения ими причиненного материального ущерба, им назначен судебный штраф в размере 10 000 рублей каждому.