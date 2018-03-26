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26 марта 2018, 13:12



Почему работа краевого фонда капремонта признана неэффективной? В проблеме разбиралась московская комиссия.

В начале февраля прокуратура признала работу фонда малоэффективной, замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис раскритиковал регионального оператора, обвинив руководство фонда в некомпетентности, сообщает ИА «Zapad24.ru». Чтобы разобраться с проблемами фонда краевого капремонта и найти пути выхода из сложившейся ситуации, в Красноярск приезжали представители федерального Министерства строительства. В ходе разбирательства выяснилось, что основными проблемами плохой работы регионального фонда оказались низкий интерес подрядных организаций к заказам. Из-за маленькой цены на выполнение заказов, аукционы на некоторые виды работ проводятся многократно. Подрядчики отмечают, что управляющие компании для начала ремонта не подготавливают объекты должным образом, а также затягиваются сроки рассмотрения предложений и приемки жителями, говорится в сообщении. Чтобы заинтересовать подрядчиков, необходимо пересмотреть сметную стоимость работ, которая соответствует рынку, считают специалисты. «Мы увидели несопоставимость условий, предлагаемых подрядным организациям, в сравнении с вашими соседями со схожим климатом. По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака необходимо сделать перерасчет предельной стоимости по всем видам работ в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем России», - подчеркнула исполнительный директор «Ассоциация региональных операторов капитального ремонта – АРОКР» Анна Мамонова. В этом году планируется ремонт 1935 многоквартирных домов, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Просмотров:245 За все время действия фонд капремонтов собрал с жителей края около 10 млрд рублей, освоено же из них только полтора млрд. При этом от красноярцев продолжают поступать жалобы на некачественный ремонт.В начале февраля прокуратура признала работу фонда малоэффективной, замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис раскритиковал регионального оператора, обвинив руководство фонда в некомпетентности, сообщает ИА «Zapad24.ru».Чтобы разобраться с проблемами фонда краевого капремонта и найти пути выхода из сложившейся ситуации, в Красноярск приезжали представители федерального Министерства строительства.В ходе разбирательства выяснилось, что основными проблемами плохой работы регионального фонда оказались низкий интерес подрядных организаций к заказам. Из-за маленькой цены на выполнение заказов, аукционы на некоторые виды работ проводятся многократно. Подрядчики отмечают, что управляющие компании для начала ремонта не подготавливают объекты должным образом, а также затягиваются сроки рассмотрения предложений и приемки жителями, говорится в сообщении.Чтобы заинтересовать подрядчиков, необходимо пересмотреть сметную стоимость работ, которая соответствует рынку, считают специалисты.«Мы увидели несопоставимость условий, предлагаемых подрядным организациям, в сравнении с вашими соседями со схожим климатом. По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака необходимо сделать перерасчет предельной стоимости по всем видам работ в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем России», - подчеркнула исполнительный директор «Ассоциация региональных операторов капитального ремонта – АРОКР» Анна Мамонова.В этом году планируется ремонт 1935 многоквартирных домов, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом.