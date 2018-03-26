Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 марта 2018, 13:29



ГТО для всех и каждого! В Норильске готовится обширная программа спортивного проекта.

Проводит конкурс Центр тестирования ГТО г. Норильска в рамках масштабного проекта «ГТО: Норильск, на старт!». На реализацию данного проекта будут направлены средства от гранта, который сотрудники Дворца спорта «Арктика», где и базируется Центр тестирования ГТО г. Норильска, выиграли в конкурсе «Мир новых возможностей» компании «Норникель» в номинации «Полюс энергии». В рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» пройдут встречи с работниками городских организаций для презентации комплекса; в спортсооружениях и на открытом воздухе организуют площадки мини-ГТО для пробного выполнения нормативов; пройдут семейные мероприятия и творческий конкурс «Норильск в ГТО, а значит - в теме!»; конкурс рисунка «Мы спортивная семья» и т. д. По итогам 2018 года будет сформирован рейтинг «Чемпионы ГТО» среди организаций Норильска. С 1 июля по 15 августа в городе состоится серия семинаров-всеобучей по подготовке к выполнению нормативов ГТО. Профессиональные инструкторы в группах и индивидуально покажут, как повысить уровень развития физических качеств. Все участники, которых планируется не менее 300 человек, получат буклеты ГТО. Готовят для норильчан и два крупных соревнования: в июле состоится заполярный фестиваль ГТО, а в ноябре - муниципальный этап зимнего фестиваля комплекса, где отберут команду для участия в краевом зимнем фестивале, который состоится с 7 по 9 декабря.

Просмотров:166 Жителей Норильска приглашают принять участие в конкурсе «Самый лучший северный лозунг ГТО». В творческом соревновании могут принять участие коллективы организаций города. Лозунг должен быть запоминающимся, благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и ёмким. Необходимо, чтобы макет лозунга содержал фоновое изображение, а сам слоган направлен на мотивацию выполнения норм ГТО на территории Крайнего Севера. Заявки принимают с 15 до 28 апреля, а итоги конкурса будут подведены 15 мая. Победители получат дипломы и призы, а все участники - дипломы и сувениры ГТО на память.Проводит конкурс Центр тестирования ГТО г. Норильска в рамках масштабного проекта «ГТО: Норильск, на старт!». На реализацию данного проекта будут направлены средства от гранта, который сотрудники Дворца спорта «Арктика», где и базируется Центр тестирования ГТО г. Норильска, выиграли в конкурсе «Мир новых возможностей» компании «Норникель» в номинации «Полюс энергии».В рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» пройдут встречи с работниками городских организаций для презентации комплекса; в спортсооружениях и на открытом воздухе организуют площадки мини-ГТО для пробного выполнения нормативов; пройдут семейные мероприятия и творческий конкурс «Норильск в ГТО, а значит - в теме!»; конкурс рисунка «Мы спортивная семья» и т. д.По итогам 2018 года будет сформирован рейтинг «Чемпионы ГТО» среди организаций Норильска.С 1 июля по 15 августа в городе состоится серия семинаров-всеобучей по подготовке к выполнению нормативов ГТО. Профессиональные инструкторы в группах и индивидуально покажут, как повысить уровень развития физических качеств. Все участники, которых планируется не менее 300 человек, получат буклеты ГТО.Готовят для норильчан и два крупных соревнования: в июле состоится заполярный фестиваль ГТО, а в ноябре - муниципальный этап зимнего фестиваля комплекса, где отберут команду для участия в краевом зимнем фестивале, который состоится с 7 по 9 декабря.