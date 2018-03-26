Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 марта 2018, 14:28



Норильчане смогут задать вопросы руководителям учреждений здравоохранения. В текущем году продолжатся традиционные встречи медиков с жителями города.

На встречу с жителями Норильска придут руководители представители городской поликлиники районов Центральный, Талнах и Кайеркан; родильного дома, детской больницы; стоматологической поликлиники. В диалоге о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также о текущей деятельности учреждений примет участие руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.

Просмотров:157 Первая в текущем году встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с населением города состоится 28 марта в 17.00 на базе МБУ «Централизованная библиотечная система» (Ленинский проспект, 20а). Пройдет она в формате вопрос-ответ.На встречу с жителями Норильска придут руководители представители городской поликлиники районов Центральный, Талнах и Кайеркан; родильного дома, детской больницы; стоматологической поликлиники. В диалоге о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также о текущей деятельности учреждений примет участие руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.