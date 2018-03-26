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26 марта 2018, 14:54



В Норильске отметили «Заполярный Навруз».

Организатором праздника выступило кыргызское национальное объединение «Эне-Сай» (председатель Бумайра Мурзаева) при поддержке управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска, а также азербайджанской диаспоры (председатель Али Керимов). К слову, силами последних сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы в национально-культурном центре. По словам организаторов, основным посылом мероприятия стало сплочение людей разных национальностей и культур. Часть средств на проведение праздника были получены благодаря государственной программе - «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края». «Прекрасный праздник прихода весны может называться по-разному, но вступать в новое время нужно только со светлыми мыслями и душой. Наши предки верили в это, и сегодня людям действительно стоит этому у них поучиться. От народа к народу нюансы ритуалов и приготовлений могут меняться, однако все, кто празднует Навруз, в эти дни веселятся и поздравляют друг друга с началом нового года. От лица главы Норильска Рината Ахметчина и себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником», - отметила Лидия Леу, начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска. Остается добавить, что Навруз (или Новруз) – праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества.

Просмотров:176 Мероприятие, которое в таком формате проводится второй год подряд, состоялось в национально-культурном центре «Заполярье», более известном как Дом дружбы. Гостями Навруза стали более ста человек и 15 национально-культурных организаций (сегодня в Норильске зарегистрировано 17 национально-культурных объединений). Впервые на мероприятии присутствовали представители ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Участники представили свои национальные костюмы и кухню, выступили с творческими номерами, а также провели фотовыставку, посвященную этому празднику.Организатором праздника выступило кыргызское национальное объединение «Эне-Сай» (председатель Бумайра Мурзаева) при поддержке управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска, а также азербайджанской диаспоры (председатель Али Керимов). К слову, силами последних сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы в национально-культурном центре.По словам организаторов, основным посылом мероприятия стало сплочение людей разных национальностей и культур. Часть средств на проведение праздника были получены благодаря государственной программе - «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».«Прекрасный праздник прихода весны может называться по-разному, но вступать в новое время нужно только со светлыми мыслями и душой. Наши предки верили в это, и сегодня людям действительно стоит этому у них поучиться. От народа к народу нюансы ритуалов и приготовлений могут меняться, однако все, кто празднует Навруз, в эти дни веселятся и поздравляют друг друга с началом нового года. От лица главы Норильска Рината Ахметчина и себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником», - отметила Лидия Леу, начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.Остается добавить, что Навруз (или Новруз) – праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества.