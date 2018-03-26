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26 марта 2018, 15:01



«Енисейской Сибири» быть! Министры экономического развития трех регионов обсудили подготовку к Красноярскому экономическому форуму.

«Это первый прецедент создания такого макрорегиона в России, поэтому на всех нас возложена большая ответственность», - считает министр экономического развития Республики Хакасия Татьяна Пауль. Для выработки единых предложений в правительство РФ по содержанию, механизмам реализации, системе управления проектом «Енисейская Сибирь», а также для выработки возможных форм и мер государственной поддержки и созданию особого режима для участников проекта, будет создана межрегиональная рабочая группа, отметила министр экономики Республики Тыва Елена Каратаева. Подводя итоги встречи, заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин отметил, что обсуждение носило конструктивный характер. «Мы обсудили представление проекта «Енисейская Сибирь» на площадках Красноярского экономического форума. Инфраструктура КЭФ составлена таким образом, что заявить о проекте можно с разных позиций. В частности, коллегам было предложено включиться в экспозиционную часть форума по теме культурных особенностей Хакасии и Тывы, а также рассмотреть варианты участия в дискуссионных форматах», - пояснил министр. Сергей Верещагин добавил, что в скором времени главам регионов предстоит подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве, поэтому предварительным переговорам уделяется большое внимание. Напомним, межрегиональный проект «Енисейская Сибирь» объединяет ряд крупных инвестпроектов, таких как строительство железнодорожной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе. Презентация проектов в формате роуд-шоу состоится 13 апреля на Красноярском экономическом форуме, говорится в сообщении.

Просмотров:185 Руководители региональных министерств экономического развития Красноярского края, Хакасии и Тывы обсудили проект создания макрорегиона «Енисейская Сибирь» и его презентацию на Красноярском экономическом форуме. Реализация проекта предусматривает межрегиональную кооперацию Хакасии, Тывы и Красноярского края в целях социально-экономического развития, сообщается на официальном портале Красноярского края.«Это первый прецедент создания такого макрорегиона в России, поэтому на всех нас возложена большая ответственность», - считает министр экономического развития Республики Хакасия Татьяна Пауль.Для выработки единых предложений в правительство РФ по содержанию, механизмам реализации, системе управления проектом «Енисейская Сибирь», а также для выработки возможных форм и мер государственной поддержки и созданию особого режима для участников проекта, будет создана межрегиональная рабочая группа, отметила министр экономики Республики Тыва Елена Каратаева.Подводя итоги встречи, заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин отметил, что обсуждение носило конструктивный характер. «Мы обсудили представление проекта «Енисейская Сибирь» на площадках Красноярского экономического форума. Инфраструктура КЭФ составлена таким образом, что заявить о проекте можно с разных позиций. В частности, коллегам было предложено включиться в экспозиционную часть форума по теме культурных особенностей Хакасии и Тывы, а также рассмотреть варианты участия в дискуссионных форматах», - пояснил министр.Сергей Верещагин добавил, что в скором времени главам регионов предстоит подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве, поэтому предварительным переговорам уделяется большое внимание.Напомним, межрегиональный проект «Енисейская Сибирь» объединяет ряд крупных инвестпроектов, таких как строительство железнодорожной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе. Презентация проектов в формате роуд-шоу состоится 13 апреля на Красноярском экономическом форуме, говорится в сообщении.