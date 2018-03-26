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26 марта 2018, 15:06



В Норильске завершается традиционный фестиваль «Студенческая весна».

Городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске» проводится 19-й год подряд. Организатором выступает отдел молодежной политики администрации города. Участвуют студенты учебных организаций среднего и высшего профессионального образования. В этом году в музыкальном и танцевальном конкурсах приняли участие более 100 студентов. Оценивали известные руководители вокальных, танцевальных студий, хореографы норильских ансамблей. Лидерами стали колледж искусств, индустриальный институт и политехнический колледж. На фотоконкурс участники заявили более 150 работ в номинациях: «Портрет», «Животные», «Пейзаж», «Городской пейзаж» и «Норильск». А в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 13 команд. По итогам этих двух конкурсов первое место занял колледж искусств, второе - педагогический колледж, а третье - техникум промышленных технологий и сервиса. Отметим, что победители фестиваля будут рекомендованы для участия в краевом инфраструктурном проекте «Новый фарватер» в Красноярске.

Просмотров:156 Конкурсные испытания (музыкальное, танцевальное, интеллектуальное и конкурс фоторабот) уже завершены. Итоги фестиваля будут подведены в городском Центре культуры 5 апреля, во время гала-концерта состоится награждение победителей.Городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске» проводится 19-й год подряд. Организатором выступает отдел молодежной политики администрации города. Участвуют студенты учебных организаций среднего и высшего профессионального образования.В этом году в музыкальном и танцевальном конкурсах приняли участие более 100 студентов. Оценивали известные руководители вокальных, танцевальных студий, хореографы норильских ансамблей. Лидерами стали колледж искусств, индустриальный институт и политехнический колледж.На фотоконкурс участники заявили более 150 работ в номинациях: «Портрет», «Животные», «Пейзаж», «Городской пейзаж» и «Норильск». А в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 13 команд. По итогам этих двух конкурсов первое место занял колледж искусств, второе - педагогический колледж, а третье - техникум промышленных технологий и сервиса.Отметим, что победители фестиваля будут рекомендованы для участия в краевом инфраструктурном проекте «Новый фарватер» в Красноярске.