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26 марта 2018, 15:17



От больших данных до нанотехнологий. Детектор космических лучей разработали юные изобретатели из Красноярского края.

На базе единственного в мире научно-образовательного центра «НЕВОД» школьники занимались разработкой детектора космических лучей, с помощью которого можно измерить микросекундное время жизни таких элементарных частиц, как мюоны. Победители и призёры профиля «Ядерные технологии» получат 100 баллов ЕГЭ по физике или математике при поступлении в ведущие технические вузы страны. «Участники олимпиады НТИ решают задачи в современных областях: от ядерной физики до больших данных. Для нас важно, что это задачи актуальные. Мы стремимся к тому, чтобы школьный учитель или руководитель кружка мог предложить старшеклассникам интересную и сложную технологическую задачу. Школьники пробуют себя в разных областях, принимают осознанное решение о вузе, куда планируют поступать: это одна из ключевых задач олимпиады НТИ", – отмечает Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков и главный организатор олимпиады НТИ. Красноярский край в этом году вошёл в пятерку субъектов по количеству финалистов олимпиады НТИ: в различных профилях инженерного состязания принимают участие около сотни старшеклассников. Напомним, олимпиада Национальной технологической инициативы проводится с 2015 года по профилям, связанным с приоритетными направлениями научно-технического развития Российской Федерации – это беспилотный транспорт, большие данные и машинное обучение, робототехника, нанотехнологии, малые космические аппараты, биотехнологии и другие.

Просмотров:137 Четверо старшеклассников железногорской гимназии № 91 имени М. В. Ломоносова заняли призовые места на инженерной олимпиаде Национальной технологической инициативы. Пройдя онлайн-отбор среди 2832 старшеклассников, ребята вышли в финал. В ходе состязаний им пришлось решать задачи, связанные с применением физики и математики в ядерной отрасли, сообщается на официальном портале Красноярского края.На базе единственного в мире научно-образовательного центра «НЕВОД» школьники занимались разработкой детектора космических лучей, с помощью которого можно измерить микросекундное время жизни таких элементарных частиц, как мюоны.Победители и призёры профиля «Ядерные технологии» получат 100 баллов ЕГЭ по физике или математике при поступлении в ведущие технические вузы страны.«Участники олимпиады НТИ решают задачи в современных областях: от ядерной физики до больших данных. Для нас важно, что это задачи актуальные. Мы стремимся к тому, чтобы школьный учитель или руководитель кружка мог предложить старшеклассникам интересную и сложную технологическую задачу. Школьники пробуют себя в разных областях, принимают осознанное решение о вузе, куда планируют поступать: это одна из ключевых задач олимпиады НТИ", – отмечает Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков и главный организатор олимпиады НТИ.Красноярский край в этом году вошёл в пятерку субъектов по количеству финалистов олимпиады НТИ: в различных профилях инженерного состязания принимают участие около сотни старшеклассников.Напомним, олимпиада Национальной технологической инициативы проводится с 2015 года по профилям, связанным с приоритетными направлениями научно-технического развития Российской Федерации – это беспилотный транспорт, большие данные и машинное обучение, робототехника, нанотехнологии, малые космические аппараты, биотехнологии и другие.