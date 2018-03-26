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26 марта 2018, 15:26



В эту пятницу в Норильске руководители города проведут традиционный прием граждан.

Консультации по телефону 43-71-42.

Просмотров:149 30 марта глава города Ринат Ахметчин, его заместители и должностные лица администрации Норильска проведут личный прием граждан. Обратиться напрямую к представителям местного самоуправления можно с 12 до 20 часов в Многофункциональном центре на Нансена, 69 (второй этаж).Консультации по телефону 43-71-42.