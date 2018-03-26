Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 марта 2018, 15:47



В Норильске, как и по всей России, пройдут проверки объектов массового посещения в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово.

Причина трагедии в торговом центре - халатность, считает детский омбудсмен. «Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем», — сказала Кузнецова в эфире телеканала «Россия 24». Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются. По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 г., 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 г., 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 г., 153 жертвы). В Норильске в инспекции пожнадзора «Заполярной правде» подтвердили, что после такого резонансного происшествия стоит ожидать массовых проверок торговых центров и кинотеатров. Первичное решение принимается в Москве, затем приходит в регионы. В Норильск оно может прийти в ближайшее время. О необходимости провести проверки сообщил и и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев. Вполне возможно, что проверка будет межведомственной, либо каждое ведомство будет создавать для проверки свои комиссии.

Просмотров:175 Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова призвала проверить все торговые центры страны после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибло более полусотни человек, сообщает РИА «Новости».Причина трагедии в торговом центре - халатность, считает детский омбудсмен.«Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем», — сказала Кузнецова в эфире телеканала «Россия 24».Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются.По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 г., 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 г., 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 г., 153 жертвы).В Норильске в инспекции пожнадзора «Заполярной правде» подтвердили, что после такого резонансного происшествия стоит ожидать массовых проверок торговых центров и кинотеатров. Первичное решение принимается в Москве, затем приходит в регионы. В Норильск оно может прийти в ближайшее время.О необходимости провести проверки сообщил и и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.Вполне возможно, что проверка будет межведомственной, либо каждое ведомство будет создавать для проверки свои комиссии.