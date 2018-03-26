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26 марта 2018, 16:08



В Норильске прошли соревнования по экстремальным видам спорта #NORTRICK.

Спортсмены-экстремалы выявляли сильнейших в трех номинациях: «агрессивные ролики», «скейтбординг» и «BMX» (веломотокросс). На то, чтобы продемонстрировать жюри и зрителям свое мастерство, у участников была одна минута. Лучшим в номинации «агрессивные ролики» стал Александр Гончаров. За ним расположились Афлатун Мехралиев и Данил Загребельный. Среди скейтбордистов первое место занял Артем Сецко, второе место у Рината Загретдинова, третье – у Максима Зуева. В номинации «ВМХ» золото завоевал Максим Вовченко, серебро - Максим Зырянов. Победители и призеры соревнований были награждены ценными призами от партнеров мероприятия, а также сувенирами и памятными дипломами от Молодежного центра.

Просмотров:147 В состязаниях, которые состоялись в региональной спортивной общественной организации «Шторм» (ул. Талнахская, 6, ангар № 3), приняли участие около 20 человек. Организаторами мероприятия выступили Молодежный центр, РСОО «Шторм» и норильский штаб краевой флагманской программы «Экстремальный спорт».Спортсмены-экстремалы выявляли сильнейших в трех номинациях: «агрессивные ролики», «скейтбординг» и «BMX» (веломотокросс). На то, чтобы продемонстрировать жюри и зрителям свое мастерство, у участников была одна минута.Лучшим в номинации «агрессивные ролики» стал Александр Гончаров. За ним расположились Афлатун Мехралиев и Данил Загребельный. Среди скейтбордистов первое место занял Артем Сецко, второе место у Рината Загретдинова, третье – у Максима Зуева. В номинации «ВМХ» золото завоевал Максим Вовченко, серебро - Максим Зырянов.Победители и призеры соревнований были награждены ценными призами от партнеров мероприятия, а также сувенирами и памятными дипломами от Молодежного центра.