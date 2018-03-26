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26 марта 2018, 16:22



Внимание! Требуется помощь очевидцев ДТП!

ДТП произошло 20 марта 2018 года около 15.00 на 22-м километре автодороги Норильск – Алыкель. В результате столкновения микроавтобуса «СанЕнг», легкового автомобиля «Рено» и автомобиля НЕФАЗ (вахтовки) пострадали водитель и пассажир автомобиля «Рено». Для установления обстоятельств данного ДТП сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:154 Сотрудникам ГИБДД требуется помощь очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Норильск – Алыкель, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г, Норильску.ДТП произошло 20 марта 2018 года около 15.00 на 22-м километре автодороги Норильск – Алыкель. В результате столкновения микроавтобуса «СанЕнг», легкового автомобиля «Рено» и автомобиля НЕФАЗ (вахтовки) пострадали водитель и пассажир автомобиля «Рено».Для установления обстоятельств данного ДТП сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.