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26 марта 2018, 16:35



Городской чемпионат рабочих профессий «Умные игры» прошел в Норильске на станции юных техников.

Чемпионат рабочих профессий – это соревнования раннего профессионального мастерства, которые проводятся по методике JuniorSkills и направлены на создание новых возможностей профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. В соревнованиях приняли участие команды от образовательных учреждений Норильска и Дудинки по двум возрастным группам: 10-13 лет и 14-17 лет по два человека в каждой команде. Участники чемпионата проявили свои умения в разных профессиях и сферах по компетенциям: «Мобильная робототехника»; «Графический дизайн»; «Технология моды»; «Изготовление и декорирование изделий из бумаги»; «Прототипирование»; «Токарные работы на станках»; «Столярное дело»; «Агрономия»; «Ветеринария». «Состязания проходили в течение трёх дней по четыре часа ежедневно. Несмотря на высокий уровень сложности, все команды справились и достойно представили свои образовательные учреждения. Выполнению нормативов способствовала предварительная подготовка участников, которая проходила в рамках модульных школ, организованных на базе СЮТ. В качестве наставников команд и экспертов выступили как педагоги, так и работники предприятий «Норникеля» и муниципальных организаций города. Большинство экспертов и наставников принимали участие в фестивале профессионалов-наставников «Профи», который состоялся в декабре 2017 года, также в рамках проекта «Навигатор будущего», - рассказала ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Наталья Гладкая. Всего в чемпионате приняли участие порядка 165 школьников, 20 экспертов, более 30 наставников и 30 волонтёров. В каждой компетенции определены победители I, II, III степени. Церемония награждения победителей и призёров чемпионата состоялась 24.03.2018 в 14.00 в актовом зале станции юных техников. Все призёры и победители получили дипломы, памятные сувениры от корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор».

Просмотров:154 В 2018 году состязания проходили во второй раз в рамках совместного проекта ЗФ компании «Норникель» и управления общего и дошкольного образования «Навигатор будущего».Чемпионат рабочих профессий – это соревнования раннего профессионального мастерства, которые проводятся по методике JuniorSkills и направлены на создание новых возможностей профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций.В соревнованиях приняли участие команды от образовательных учреждений Норильска и Дудинки по двум возрастным группам: 10-13 лет и 14-17 лет по два человека в каждой команде. Участники чемпионата проявили свои умения в разных профессиях и сферах по компетенциям: «Мобильная робототехника»; «Графический дизайн»; «Технология моды»; «Изготовление и декорирование изделий из бумаги»; «Прототипирование»; «Токарные работы на станках»; «Столярное дело»; «Агрономия»; «Ветеринария».«Состязания проходили в течение трёх дней по четыре часа ежедневно. Несмотря на высокий уровень сложности, все команды справились и достойно представили свои образовательные учреждения. Выполнению нормативов способствовала предварительная подготовка участников, которая проходила в рамках модульных школ, организованных на базе СЮТ. В качестве наставников команд и экспертов выступили как педагоги, так и работники предприятий «Норникеля» и муниципальных организаций города. Большинство экспертов и наставников принимали участие в фестивале профессионалов-наставников «Профи», который состоялся в декабре 2017 года, также в рамках проекта «Навигатор будущего», - рассказала ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Наталья Гладкая.Всего в чемпионате приняли участие порядка 165 школьников, 20 экспертов, более 30 наставников и 30 волонтёров.В каждой компетенции определены победители I, II, III степени. Церемония награждения победителей и призёров чемпионата состоялась 24.03.2018 в 14.00 в актовом зале станции юных техников. Все призёры и победители получили дипломы, памятные сувениры от корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор».