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26 марта 2018, 16:56

Заместитель директора Норильского колледжа искусств Наталья Новикова удостоена звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».


Высокую награду Наталья Новикова получила из рук временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса. Церемония награждения состоялась в столице края и была приурочена к профессиональному празднику работников культуры.
Свою работу в качестве заместителя директора Наталья Петровна направляет на решение таких основополагающих задач, как повышение качества образования, подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Сослуживцы характеризуют ее как талантливого педагога, блестящего организатора и высоко результативного администратора.
Под руководством Натальи Петровны в колледже разработаны основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народное художественное творчество», «Социально-культурная деятельность».
Об успешном освоении основных профессиональных образовательных программ свидетельствует высокий процент поступления выпускников НКИ в ведущие вузы страны, а также их трудоустройство по специальности. За последние пять лет из 164 выпускников колледжа 43 трудоустроены в Красноярском крае.
Нынешняя награда – не единственная в копилке Натальи Петровны. За многолетний добросовестный она награждена почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2006), юбилейной медалью Международного союза музыкальных деятелей фонда Ирины Архиповой (2008), благодарственным письмом губернатора Красноярского края (2012), юбилейной медалью «60 лет городу Норильску» (2013), благодарственным письмом главы г. Норильска (2009), благодарственными письмами управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска (2010, 2010).

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    Список новостей

 26 марта 2018 
18:04   Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в инфекционной больнице. Проверка была инициирована по информации, размещенной в социальной сети «Инстаграм». 17:46   Музей Норильска открыл на главном проспекте города «звучащий» выставочный проект.
17:38   В ближайшее время в Красноярском крае пройдет проверка всех торговых центров. 17:15   В Норильске сотрудник ГИБДД, рискуя жизнью, задержал нарушителя.
16:56   Заместитель директора Норильского колледжа искусств Наталья Новикова удостоена звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края». 16:35   Городской чемпионат рабочих профессий «Умные игры» прошел в Норильске на станции юных техников.
16:22   Внимание! Требуется помощь очевидцев ДТП! 16:08   В Норильске прошли соревнования по экстремальным видам спорта #NORTRICK.
15:47   В Норильске, как и по всей России, пройдут проверки объектов массового посещения в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово. 15:26   В эту пятницу в Норильске руководители города проведут традиционный прием граждан.
15:17   От больших данных до нанотехнологий. Детектор космических лучей разработали юные изобретатели из Красноярского края. 15:06   В Норильске завершается традиционный фестиваль «Студенческая весна».
15:01   «Енисейской Сибири» быть! Министры экономического развития трех регионов обсудили подготовку к Красноярскому экономическому форуму. 14:54   В Норильске отметили «Заполярный Навруз».
14:28   Норильчане смогут задать вопросы руководителям учреждений здравоохранения. В текущем году продолжатся традиционные встречи медиков с жителями города. 13:29   ГТО для всех и каждого! В Норильске готовится обширная программа спортивного проекта.
13:12   Почему работа краевого фонда капремонта признана неэффективной? В проблеме разбиралась московская комиссия. 12:55   За кражу курток в торговом центре в Норильске осудили двоих жителей города.
12:45   Дело о насильственных действиях против ребенка расследуют норильские следователи. 12:44   Прокуратура Норильска восстановила права 32 пенсионеров. Пожилым норильчанам незаконно отказали в оплате дороги.
12:34   Норильский центр развития личности «Старт» отпразднует свое пятилетие многожанровым концертом. 12:18   Вдали от дома. Солдат из Норильска сдал досрочно ЕГЭ по русскому языку в городе, где проходит военную службу.
12:18   В финале Кубка России по мини-футболу «Норильский никель» уступил «Газпром-Югре» по сумме двух встреч - 3:2 дома и 2:5 в гостях. 12:08   Норильчане продолжают попадаться на уловки мошенников, в том числе - через сайты продажи имущества.
12:03   Кто виноват и что делать? В Норильске на дороге найден ворох документов УФМС. 11:21   Учеба без двоек и пятерок. Красноярским школьникам перестали ставить оценки.
11:12   Межнавигационный отпуск завершился. Плавсостав Енисейского речного пароходства подключается к ремонту своих судов. 10:55   29 марта во всех района Норильска участковые уполномоченные проведут встречи с населением. Будут присутствовать руководители краевой и городской полиции, представители общественного совета при ОМВД.

 23 марта 2018 
17:39   Авиакомпания NordStar увеличит количество рейсов в мае, на которые можно приобрести билеты по льготному тарифу. 17:24   Норильчане могут получить высшее медицинское или фармацевтическое образование в краевом вузе в рамках квоты целевого приема. Прием документов уже открыт.
17:04   В Норильске проходит городской конкурс социальных проектов среди СОНКО. Участники конкурса получили полезные консультации. 16:58   «Заполярный Навруз» пройдет в Норильске в эти выходные.
16:53   Чиновник краевого управления капитального строительства получил взятку от подрядчика, строившего перинатальный центр в Норильске. Уголовные дела заведены на обоих участников противоправной сделки. 16:51   В воскресенье, 25 марта, в Норильске стартует марафон здоровья «Лыжня "Норильского никеля».
16:43   Акция по обмену фотокарточками. В эту субботу в Молодежном центре пройдет самая добра «Сушка». 16:32   В выходные норильчан ждет солнечная морозная погода.
16:23   "Норникель" будет использовать беспилотные летательные аппараты в целях охраны и мониторинга состояния промышленных объектов. 16:14   Экспертный совет «Норникеля» по инженерно-техническим средствам безопасности дал оценку первому этапу проекта создания системы ситуационно-аналитических центров безопасности компании.
16:12   В Красноярске стартует набор факелоносцев эстафеты огня Универсиады-2019. Норильск может быть включен в маршрут эстафеты. 15:36   В Норильске по ошибке стоматолога мужчине удалили здоровый зуб. Теперь медучреждение выплатит пациенту более 130 тысяч рублей.
14:42   Напившись в клубе, норильчанка позарилась на чужую сумочку. Теперь ей предстоит ответить за свой поступок перед судом. 13:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета Александр Пестряков поздравили работников культуры с профессиональным праздником.
12:51   Считанные часы остаются до премьеры в Норильском Заполярном театре драмы. Свою вариацию на тему набоковской «Камеры Обскура» представит режиссер Георгий Цнобиладзе. 12:42   Норильчанка, подозреваемая в преступлении, попыталась подкупить сотрудника угрозыска.
12:23   В воскресенье профессиональный праздник вместе со всей страной отметят и норильские работники культуры. А сегодня на главной городской сцене состоялось награждение лучших представителей профессии.

 22 марта 2018 
18:23   Сегодня в Норильске состоится юбилейный отчетный концерт танцевального коллектива «Импульс», недавно вернувшийся из Сочи с победами в танцевальных конкурсах. 18:05   С конвейера консервного цеха мясоперерабатывающего комбината «Норильский» сошли первые пять тысяч банок мясных консервов и паштетов.
17:55   «Вдохновленные тундрой». В Красноярске открылась передвижная выставка мастеров из Финляндии, Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра. 17:53   Завтра в городском Центре культуры Норильска откроется VIII региональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Подснежник».
17:45   Норильский ВИА - лучший в крае среди вокально-инструментальных коллективов силовых структур. В Красноярске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности среди полицейских.




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