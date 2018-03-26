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26 марта 2018, 16:56



Заместитель директора Норильского колледжа искусств Наталья Новикова удостоена звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».

Свою работу в качестве заместителя директора Наталья Петровна направляет на решение таких основополагающих задач, как повышение качества образования, подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Сослуживцы характеризуют ее как талантливого педагога, блестящего организатора и высоко результативного администратора. Под руководством Натальи Петровны в колледже разработаны основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народное художественное творчество», «Социально-культурная деятельность». Об успешном освоении основных профессиональных образовательных программ свидетельствует высокий процент поступления выпускников НКИ в ведущие вузы страны, а также их трудоустройство по специальности. За последние пять лет из 164 выпускников колледжа 43 трудоустроены в Красноярском крае. Нынешняя награда – не единственная в копилке Натальи Петровны. За многолетний добросовестный она награждена почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2006), юбилейной медалью Международного союза музыкальных деятелей фонда Ирины Архиповой (2008), благодарственным письмом губернатора Красноярского края (2012), юбилейной медалью «60 лет городу Норильску» (2013), благодарственным письмом главы г. Норильска (2009), благодарственными письмами управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска (2010, 2010).

Просмотров:132 Высокую награду Наталья Новикова получила из рук временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса. Церемония награждения состоялась в столице края и была приурочена к профессиональному празднику работников культуры.Свою работу в качестве заместителя директора Наталья Петровна направляет на решение таких основополагающих задач, как повышение качества образования, подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Сослуживцы характеризуют ее как талантливого педагога, блестящего организатора и высоко результативного администратора.Под руководством Натальи Петровны в колледже разработаны основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народное художественное творчество», «Социально-культурная деятельность».Об успешном освоении основных профессиональных образовательных программ свидетельствует высокий процент поступления выпускников НКИ в ведущие вузы страны, а также их трудоустройство по специальности. За последние пять лет из 164 выпускников колледжа 43 трудоустроены в Красноярском крае.Нынешняя награда – не единственная в копилке Натальи Петровны. За многолетний добросовестный она награждена почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2006), юбилейной медалью Международного союза музыкальных деятелей фонда Ирины Архиповой (2008), благодарственным письмом губернатора Красноярского края (2012), юбилейной медалью «60 лет городу Норильску» (2013), благодарственным письмом главы г. Норильска (2009), благодарственными письмами управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска (2010, 2010).