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26 марта 2018, 17:15



В Норильске сотрудник ГИБДД, рискуя жизнью, задержал нарушителя.

Старший лейтенант полиции сообщил о данном факте в дежурную часть ОМВД и начал преследование иномарки. Когда автомобиль остановился, инспектор, представившись и предъявив служебное удостоверение, попросил мужчину оставаться на месте до приезда полиции. Однако водитель отказался выполнить требования полицейского. Инспектор ДПС преградил дорогу нарушителю, однако тот продолжил движение, и полицейский оказался на капоте. Водитель, сбросив полицейского, попытался скрыться, но госавтоинспектор все-таки догнал его и задержал. Водителем оказался ранее судимый 32-летний норильчанин, который лишен права управления до 2019 года, а автомобиль снят с регистрационного учета 5 лет назад. Установленные на иномарке государственные регистрационные знаки являются подложными и находятся в розыске с 2011 года. В настоящее время автомобиль на штрафстоянке, водитель задержан, в его отношении составлены пять административных материалов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Просмотров:168 В свой выходной день старший инспектор ДПС Григорий Власов, находясь за рулем личного автомобиля, заметил в соседнем ряду автомобиль «Хонда Аккорд», на котором по имеющимся у полицейского данным предположительно могли быть установлены подложные регистрационные знаки.Старший лейтенант полиции сообщил о данном факте в дежурную часть ОМВД и начал преследование иномарки. Когда автомобиль остановился, инспектор, представившись и предъявив служебное удостоверение, попросил мужчину оставаться на месте до приезда полиции. Однако водитель отказался выполнить требования полицейского.Инспектор ДПС преградил дорогу нарушителю, однако тот продолжил движение, и полицейский оказался на капоте. Водитель, сбросив полицейского, попытался скрыться, но госавтоинспектор все-таки догнал его и задержал.Водителем оказался ранее судимый 32-летний норильчанин, который лишен права управления до 2019 года, а автомобиль снят с регистрационного учета 5 лет назад. Установленные на иномарке государственные регистрационные знаки являются подложными и находятся в розыске с 2011 года.В настоящее время автомобиль на штрафстоянке, водитель задержан, в его отношении составлены пять административных материалов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».