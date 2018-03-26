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26 марта 2018, 17:38



В ближайшее время в Красноярском крае пройдет проверка всех торговых центров.

Малым бизнесом считаются даже крупные ТРЦ, которых на территории края насчитывается около 60 штук. На их плановые проверки наложен трехлетний мораторий. Однако сотрудники МЧС подчеркнули, что профилактические рейды по торговым центрам края проводятся ежеквартально, пишет НИА-Красноярск. «На постоянной основе проводятся беседы с руководителями, обслуживающим персоналом, мероприятия по эвакуации и пожарному караулу. Результат подтверждается стабильной коллективной работой в объектах с массовым пребыванием людей, – сказал Андрей Хрулькевич. – На данных объектах ведомственные службы и подразделения охраны действия свои знают, оборудование у них имеется. Все технические средства находятся в режиме постоянной готовности». В качестве примера Хрулькевич привел недавний инцидент с поджогом пальмы в «Планете» в Красноярске, отметив, что сотрудники ТРЦ среагировали мгновенно и злоумышленников сразу поймали. По его словам, это еще раз доказывает адекватность действий обслуживающего персонала в торговых центрах края. Также в сообщении говорится, что в ближайшее время в ТРЦ края проведут внеплановые проверки пожарной безопасности помещений.

Просмотров:119 Все торгово-развлекательные центры на территории Красноярского края являются объектами малого и среднего бизнеса. Благодаря «надзорным каникулам» сотрудники МЧС не имеют права проводить на их территории плановые рейды по пожарной безопасности. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал и. о. начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по краю Андрей Хрулькевич.Малым бизнесом считаются даже крупные ТРЦ, которых на территории края насчитывается около 60 штук. На их плановые проверки наложен трехлетний мораторий. Однако сотрудники МЧС подчеркнули, что профилактические рейды по торговым центрам края проводятся ежеквартально, пишет НИА-Красноярск.«На постоянной основе проводятся беседы с руководителями, обслуживающим персоналом, мероприятия по эвакуации и пожарному караулу. Результат подтверждается стабильной коллективной работой в объектах с массовым пребыванием людей, – сказал Андрей Хрулькевич. – На данных объектах ведомственные службы и подразделения охраны действия свои знают, оборудование у них имеется. Все технические средства находятся в режиме постоянной готовности».В качестве примера Хрулькевич привел недавний инцидент с поджогом пальмы в «Планете» в Красноярске, отметив, что сотрудники ТРЦ среагировали мгновенно и злоумышленников сразу поймали. По его словам, это еще раз доказывает адекватность действий обслуживающего персонала в торговых центрах края.Также в сообщении говорится, что в ближайшее время в ТРЦ края проведут внеплановые проверки пожарной безопасности помещений.