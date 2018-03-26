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26 марта 2018, 17:46



Музей Норильска открыл на главном проспекте города «звучащий» выставочный проект.

По задумке, звучащая выставка «Город в едином ритме» - это городской квест. На улицах города появились восемь «экспонатов». На рекламных пилларах размещены и характерные фотографии Норильска того времени, и подходящие по настроению строчки из песни, что в то время слушал народ. А если считать и распечатанный тут же QR-код, то в смартфоне заиграют и сами ритмы того времени. Так звучащий выставочный проект задает городу свое, юбилейное настроение. Снимки и ритмы иллюстрируют атмосферу разных десятилетий - с 1950 по 1980 год. А найти их можно в центральной части Ленинского проспекта: от дома № 20 до дома № 41. «Ритм - это очень важное понятие для сообщества. Ведь самые сильные «якоря», передающие память детства или молодости - это запахи и звуки. И потому ритмы музыки, которую когда-то слушали в городе, в стране, передают, «включают» в нас забытые ощущения, напоминают старые традиции. Так у нас появилась идея сделать звучащую выставку, чтобы ее ритмы «вылились» на улицы города и добавили ему атмосферы того времени, которое они иллюстрируют. Мы постарались, чтобы они были веселыми, яркими, иногда даже ироничными. Например, снимок пурги в Норильске 1950-х годов иллюстрируется известной песней со словами «Когда весна придет, не знаю…», - рассказала Наталья Федянина, автор проекта, директор Музея Норильска. Экспонаты звучащей выставки можно будет найти на Ленинском проспекте в течение месяца. А в бОльшем объеме и расширенном формате эта коллекция найдет отражение внутри здания Музея.

Просмотров:140 Слоган нынешнего юбилейного для Норильска года – «Город в едином ритме». Под схожим лозунгом – «В ритме города» - 31 марта откроется и форум социальных технологий «Город - это мы!». Это парное созвучие породило новый выставочный проект, представленный сегодня Музеем Норильска.По задумке, звучащая выставка «Город в едином ритме» - это городской квест. На улицах города появились восемь «экспонатов». На рекламных пилларах размещены и характерные фотографии Норильска того времени, и подходящие по настроению строчки из песни, что в то время слушал народ. А если считать и распечатанный тут же QR-код, то в смартфоне заиграют и сами ритмы того времени. Так звучащий выставочный проект задает городу свое, юбилейное настроение. Снимки и ритмы иллюстрируют атмосферу разных десятилетий - с 1950 по 1980 год. А найти их можно в центральной части Ленинского проспекта: от дома № 20 до дома № 41.«Ритм - это очень важное понятие для сообщества. Ведь самые сильные «якоря», передающие память детства или молодости - это запахи и звуки. И потому ритмы музыки, которую когда-то слушали в городе, в стране, передают, «включают» в нас забытые ощущения, напоминают старые традиции. Так у нас появилась идея сделать звучащую выставку, чтобы ее ритмы «вылились» на улицы города и добавили ему атмосферы того времени, которое они иллюстрируют. Мы постарались, чтобы они были веселыми, яркими, иногда даже ироничными. Например, снимок пурги в Норильске 1950-х годов иллюстрируется известной песней со словами «Когда весна придет, не знаю…», - рассказала Наталья Федянина, автор проекта, директор Музея Норильска.Экспонаты звучащей выставки можно будет найти на Ленинском проспекте в течение месяца. А в бОльшем объеме и расширенном формате эта коллекция найдет отражение внутри здания Музея.