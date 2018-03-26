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26 марта 2018, 17:46

Музей Норильска открыл на главном проспекте города «звучащий» выставочный проект.


Слоган нынешнего юбилейного для Норильска года – «Город в едином ритме». Под схожим лозунгом – «В ритме города» - 31 марта откроется и форум социальных технологий «Город - это мы!». Это парное созвучие породило новый выставочный проект, представленный сегодня Музеем Норильска.
По задумке, звучащая выставка «Город в едином ритме» - это городской квест. На улицах города появились восемь «экспонатов». На рекламных пилларах размещены и характерные фотографии Норильска того времени, и подходящие по настроению строчки из песни, что в то время слушал народ. А если считать и распечатанный тут же QR-код, то в смартфоне заиграют и сами ритмы того времени. Так звучащий выставочный проект задает городу свое, юбилейное настроение. Снимки и ритмы иллюстрируют атмосферу разных десятилетий - с 1950 по 1980 год. А найти их можно в центральной части Ленинского проспекта: от дома № 20 до дома № 41.
«Ритм - это очень важное понятие для сообщества. Ведь самые сильные «якоря», передающие память детства или молодости - это запахи и звуки. И потому ритмы музыки, которую когда-то слушали в городе, в стране, передают, «включают» в нас забытые ощущения, напоминают старые традиции. Так у нас появилась идея сделать звучащую выставку, чтобы ее ритмы «вылились» на улицы города и добавили ему атмосферы того времени, которое они иллюстрируют. Мы постарались, чтобы они были веселыми, яркими, иногда даже ироничными. Например, снимок пурги в Норильске 1950-х годов иллюстрируется известной песней со словами «Когда весна придет, не знаю…», - рассказала Наталья Федянина, автор проекта, директор Музея Норильска.
Экспонаты звучащей выставки можно будет найти на Ленинском проспекте в течение месяца. А в бОльшем объеме и расширенном формате эта коллекция найдет отражение внутри здания Музея.

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    Список новостей

 26 марта 2018 
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13:12   Почему работа краевого фонда капремонта признана неэффективной? В проблеме разбиралась московская комиссия. 12:55   За кражу курток в торговом центре в Норильске осудили двоих жителей города.
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12:18   В финале Кубка России по мини-футболу «Норильский никель» уступил «Газпром-Югре» по сумме двух встреч - 3:2 дома и 2:5 в гостях. 12:08   Норильчане продолжают попадаться на уловки мошенников, в том числе - через сайты продажи имущества.
12:03   Кто виноват и что делать? В Норильске на дороге найден ворох документов УФМС. 11:21   Учеба без двоек и пятерок. Красноярским школьникам перестали ставить оценки.
11:12   Межнавигационный отпуск завершился. Плавсостав Енисейского речного пароходства подключается к ремонту своих судов. 10:55   29 марта во всех района Норильска участковые уполномоченные проведут встречи с населением. Будут присутствовать руководители краевой и городской полиции, представители общественного совета при ОМВД.

 23 марта 2018 
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17:04   В Норильске проходит городской конкурс социальных проектов среди СОНКО. Участники конкурса получили полезные консультации. 16:58   «Заполярный Навруз» пройдет в Норильске в эти выходные.
16:53   Чиновник краевого управления капитального строительства получил взятку от подрядчика, строившего перинатальный центр в Норильске. Уголовные дела заведены на обоих участников противоправной сделки. 16:51   В воскресенье, 25 марта, в Норильске стартует марафон здоровья «Лыжня "Норильского никеля».
16:43   Акция по обмену фотокарточками. В эту субботу в Молодежном центре пройдет самая добра «Сушка». 16:32   В выходные норильчан ждет солнечная морозная погода.
16:23   "Норникель" будет использовать беспилотные летательные аппараты в целях охраны и мониторинга состояния промышленных объектов. 16:14   Экспертный совет «Норникеля» по инженерно-техническим средствам безопасности дал оценку первому этапу проекта создания системы ситуационно-аналитических центров безопасности компании.
16:12   В Красноярске стартует набор факелоносцев эстафеты огня Универсиады-2019. Норильск может быть включен в маршрут эстафеты. 15:36   В Норильске по ошибке стоматолога мужчине удалили здоровый зуб. Теперь медучреждение выплатит пациенту более 130 тысяч рублей.
14:42   Напившись в клубе, норильчанка позарилась на чужую сумочку. Теперь ей предстоит ответить за свой поступок перед судом. 13:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета Александр Пестряков поздравили работников культуры с профессиональным праздником.
12:51   Считанные часы остаются до премьеры в Норильском Заполярном театре драмы. Свою вариацию на тему набоковской «Камеры Обскура» представит режиссер Георгий Цнобиладзе. 12:42   Норильчанка, подозреваемая в преступлении, попыталась подкупить сотрудника угрозыска.
12:23   В воскресенье профессиональный праздник вместе со всей страной отметят и норильские работники культуры. А сегодня на главной городской сцене состоялось награждение лучших представителей профессии.

 22 марта 2018 
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