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26 марта 2018, 18:04



Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в инфекционной больнице. Проверка была инициирована по информации, размещенной в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, фотографии, сделанные в инфекционной больнице с жалобами на холод в палатах и плесень в санузлах, появились в «Инстаграм» 16 марта. При обследовании 50 боксов, расположенных в них душевых кабин, нарушений температурного режима не выявлено. Следов грибка и плесени также не установлено. Вместе с тем должностными лицами инфекционного отделения допущено ряд иных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, выявлены многочисленные следы залития на потолках, трещины на стенах, потолках, на предметах, подвергающихся дезинфекции, - отслоения краски, практически во всех палатах закрыты вентиляционные каналы. По фактам допущенных нарушений в отношении должностного лица и КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 6.4 КоАП РФ, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений, с требованием привлечь виновных к ответственности. Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

Просмотров:141 Проверка была проведена по поручению и. о. прокурора г. Норильска Хаважа Гутаева. К проверке были привлечены специалисты Территориального отдела в городе Норильске управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Напомним, фотографии, сделанные в инфекционной больнице с жалобами на холод в палатах и плесень в санузлах, появились в «Инстаграм» 16 марта.При обследовании 50 боксов, расположенных в них душевых кабин, нарушений температурного режима не выявлено. Следов грибка и плесени также не установлено.Вместе с тем должностными лицами инфекционного отделения допущено ряд иных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.В частности, выявлены многочисленные следы залития на потолках, трещины на стенах, потолках, на предметах, подвергающихся дезинфекции, - отслоения краски, практически во всех палатах закрыты вентиляционные каналы.По фактам допущенных нарушений в отношении должностного лица и КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 6.4 КоАП РФ, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений, с требованием привлечь виновных к ответственности.Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.