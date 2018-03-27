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27 марта 2018, 13:57



Завтра в Норильске состоится презентация конкурса юных изобретателей I Mаkе. Новый проект запускает компания «Норникель».

В конкурсе могут принять участие школьники от шести до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района. Победители конкурса после доработки проектов и создания прототипа с менторами из МГУ имени М. В. Ломоносова войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года. Чтобы стать участником конкурса I Make, необходимо придумать идею полезного изобретения, создать иллюстрацию изобретения (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и др.), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make и заполнить форму заявки. Срок подачи заявок – до 11 апреля. Все проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать одной из перечисленных тематик: - обнаружение угроз, борьба и ликвидация последствий стихийных бедствий; - образование и отдых; - питание и сельское хозяйство; - зеленые технологии; - безопасность и здравоохранение; - технологии для людей с ограниченными возможностями. Экспертный совет определит 10 полуфиналистов в каждом регионе, которые примут участие в очном этапе конкурса. Очный этап представляет собой защиту проекта в форме короткой презентации изобретения. Победители очного этапа получают приглашение на международную выставку изобретателей в Индию. Презентации конкурса I Make и открытые лекции на тему изобретательства и мейкерства в Норильске состоятся завтра, 28 марта, на станции юных техников (ул. Орджоникидзе, 14а). Начало мероприятия в 15.00. Проведет презентацию представитель организационной команды от МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Ямщиков. В рамках мероприятия пройдет беседа с Сергеем Ивановым, создателем паблика «Суровый технарь», специалистом по трехмерной компьютерной графике, инженером-математиком. Тема встречи - «Изобретателем может быть каждый, или Как не бояться чистого листа». Также предусмотрено выступление школьников, готовых поделиться идеей для конкурса I Make. На презентацию приглашены талантливые школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений, а также преподаватели, занимающиеся проектной деятельностью со школьниками. Конкурс юных изобретателей I Make проводит ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/imake2018.

Просмотров:147 Цель конкурса — привлечь внимание молодежи к изобретательской деятельности, а также помочь увлеченным школьникам воплотить свои идеи в действующие прототипы и продемонстрировать их обществу.В конкурсе могут принять участие школьники от шести до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района. Победители конкурса после доработки проектов и создания прототипа с менторами из МГУ имени М. В. Ломоносова войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года.Чтобы стать участником конкурса I Make, необходимо придумать идею полезного изобретения, создать иллюстрацию изобретения (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и др.), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make и заполнить форму заявки. Срок подачи заявок – до 11 апреля.Все проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать одной из перечисленных тематик:- обнаружение угроз, борьба и ликвидация последствий стихийных бедствий;- образование и отдых;- питание и сельское хозяйство;- зеленые технологии;- безопасность и здравоохранение;- технологии для людей с ограниченными возможностями.Экспертный совет определит 10 полуфиналистов в каждом регионе, которые примут участие в очном этапе конкурса. Очный этап представляет собой защиту проекта в форме короткой презентации изобретения. Победители очного этапа получают приглашение на международную выставку изобретателей в Индию.Презентации конкурса I Make и открытые лекции на тему изобретательства и мейкерства в Норильске состоятся завтра, 28 марта, на станции юных техников (ул. Орджоникидзе, 14а). Начало мероприятия в 15.00. Проведет презентацию представитель организационной команды от МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Ямщиков.В рамках мероприятия пройдет беседа с Сергеем Ивановым, создателем паблика «Суровый технарь», специалистом по трехмерной компьютерной графике, инженером-математиком. Тема встречи - «Изобретателем может быть каждый, или Как не бояться чистого листа».Также предусмотрено выступление школьников, готовых поделиться идеей для конкурса I Make.На презентацию приглашены талантливые школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений, а также преподаватели, занимающиеся проектной деятельностью со школьниками.Конкурс юных изобретателей I Make проводит ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/imake2018.