Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 марта 2018, 14:08



Рейсы по маршруту Хатанга-Норильск-Диксон будут выполнять самолеты Ан-26. Авиакомпания «КрасАвиа» переходит на весенне-летнее расписание.

Также продолжится навигация на регулярных социально значимых маршрутах в районы Крайнего Севера Красноярского края, полеты по маршруту Хатанга-Норильск-Диксон будут выполняться на самолете Ан-26. Традиционно большая часть полетов будет осуществляться на вертолетах между малыми населенными пунктами Эвенкийского муниципального района, а также в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. На период летнего отдыха в расписании появится ряд сезонных рейсов, среди них - Красноярск-Шушенское, навигация по которому начинается с 17 мая и заканчивается 31 августа. Улететь из Красноярска в Шушенское и вернуться обратно можно будет два раза в неделю. Кроме того, с 23 мая откроется еженедельное направление Красноярск-Ярцево-Красноярск, добраться до отдаленного поселка на берегу Енисея можно каждую среду. С 26 марта в расписании появятся два прямых рейса Красноярск-Богучаны-Красноярск и Красноярск-Кодинск-Красноярск. Улететь из Красноярска в село Богучаны и вернуться обратно можно по понедельникам, рейс Красноярск-Кодинск-Красноярск будет курсировать еженедельно по вторникам, навигация по этим маршрутам продлится до конца октября. На период весенней распутицы, с 26 марта по 17 мая, традиционно увеличится количество рейсов из Красноярска в поселок Мотыгино. Полеты в Ярцево, Богучаны, Мотыгино, Кодинск и Шушенское будут выполняться на самолетах L-410.

Просмотров:190 С 25 марта авиакомпания «КрасАвиа» перешла на весенне-летнее расписание полетов. Новое расписание будет действовать до 27 октября 2018 года. В этот период будут выполняться регулярные рейсы по основным направлениям, а также увеличится частота рейсов на традиционных для авиакомпании маршрутах: Красноярск-Байкит-Красноярск, Красноярск-Тура-Красноярск, Красноярск-Ванавара-Красноярск, сообщается на официальном портале Красноярского края.Также продолжится навигация на регулярных социально значимых маршрутах в районы Крайнего Севера Красноярского края, полеты по маршруту Хатанга-Норильск-Диксон будут выполняться на самолете Ан-26. Традиционно большая часть полетов будет осуществляться на вертолетах между малыми населенными пунктами Эвенкийского муниципального района, а также в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.На период летнего отдыха в расписании появится ряд сезонных рейсов, среди них - Красноярск-Шушенское, навигация по которому начинается с 17 мая и заканчивается 31 августа. Улететь из Красноярска в Шушенское и вернуться обратно можно будет два раза в неделю.Кроме того, с 23 мая откроется еженедельное направление Красноярск-Ярцево-Красноярск, добраться до отдаленного поселка на берегу Енисея можно каждую среду.С 26 марта в расписании появятся два прямых рейса Красноярск-Богучаны-Красноярск и Красноярск-Кодинск-Красноярск. Улететь из Красноярска в село Богучаны и вернуться обратно можно по понедельникам, рейс Красноярск-Кодинск-Красноярск будет курсировать еженедельно по вторникам, навигация по этим маршрутам продлится до конца октября.На период весенней распутицы, с 26 марта по 17 мая, традиционно увеличится количество рейсов из Красноярска в поселок Мотыгино. Полеты в Ярцево, Богучаны, Мотыгино, Кодинск и Шушенское будут выполняться на самолетах L-410.