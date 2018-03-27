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27 марта 2018, 14:13



Посиделки с подружкой на 20 тысяч рублей. Норильские полицейские завершили расследование кражи в Кайеркане.

На следующий день владелица карты, отправившись в магазин, обнаружила, что счет пуст. Тогда она и обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что собутыльница потерпевшей, покупая продукты к общему столу, обналичила кредитку на 21 тысячу рублей, потратив их по своему усмотрению. Причем во втором случае, когда не смогла снять деньги в Кайеркане, на такси съездила для этого в Центральный район Норильска. Подозреваемая призналась в содеянном и в ближайшее время предстанет перед судом.

Просмотров:186 27-летняя жительница района зашла в гости к старшей приятельнице скоротать вечерок за бутылочкой горячительного напитка. В процессе застолья хозяйка квартиры дважды ходила за продуктами. За покупки рассчитывалась кредитной картой подруги с ее разрешения.На следующий день владелица карты, отправившись в магазин, обнаружила, что счет пуст. Тогда она и обратилась в полицию.Стражи порядка выяснили, что собутыльница потерпевшей, покупая продукты к общему столу, обналичила кредитку на 21 тысячу рублей, потратив их по своему усмотрению. Причем во втором случае, когда не смогла снять деньги в Кайеркане, на такси съездила для этого в Центральный район Норильска. Подозреваемая призналась в содеянном и в ближайшее время предстанет перед судом.