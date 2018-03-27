Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 марта 2018, 14:45



В Норильске усилился ветер и начался обильный снегопад. Но пурги не будет, успокоили синоптики.

Как сообщили «Заполярной правде» норильские синоптики, пурги ждать не стоит, уже завтра температура воздуха начнет понижаться, ветер изменится на северо-западный с порывами. Утром 28 марта ожидается -20-22 градуса, а к вечеру температура воздуха понизится до 25-27 градусов. В городе снова воцарится тихая морозная погода.

Просмотров:209 По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. В горных районах низовая метель, видимость 1-2 км, ветер юго-восточный 8-13 м/с, в горных районах порывы 15-20 м/с.Как сообщили «Заполярной правде» норильские синоптики, пурги ждать не стоит, уже завтра температура воздуха начнет понижаться, ветер изменится на северо-западный с порывами. Утром 28 марта ожидается -20-22 градуса, а к вечеру температура воздуха понизится до 25-27 градусов. В городе снова воцарится тихая морозная погода.