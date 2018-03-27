Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 марта 2018, 14:58



Молодые норильчане могут приять участие в молодёжной площадке «Поколение-2030» в рамках Красноярского экономического форума.

Тема молодёжной площадки в 2018 году – «Экономика будущего», а её главный фокус – роль креативных индустрий в повышении качества жизни в российских городах. По условиям конкурса претенденты должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью на тему «Предпринимательство в России». Заявки пройдут специальный отбор, будут распределены на две категории – «Лидер» и «Гость». Участниками станут более тысячи молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет - специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, it-специалисты, режиссёры), эксперты в сфере экономики и бизнеса. По итогам работы молодёжной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству Российской Федерации, которые будут обсуждать на основном пленарном заседании 15 Красноярского экономического форума. Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля в МВДЦ «Сибирь». Тема форума – «Россия 2018–2024: реализуя потенциал».

Просмотров:166 Молодёжная площадка «Поколение-2030» пройдет 12 апреля в рамках Красноярского экономического форума. Заявки будут приниматься до 30 марта на официальном сайте площадки www.поколение-2030.рф, сообщается на официальном портале Красноярского края.Тема молодёжной площадки в 2018 году – «Экономика будущего», а её главный фокус – роль креативных индустрий в повышении качества жизни в российских городах.По условиям конкурса претенденты должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью на тему «Предпринимательство в России». Заявки пройдут специальный отбор, будут распределены на две категории – «Лидер» и «Гость».Участниками станут более тысячи молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет - специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, it-специалисты, режиссёры), эксперты в сфере экономики и бизнеса.По итогам работы молодёжной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству Российской Федерации, которые будут обсуждать на основном пленарном заседании 15 Красноярского экономического форума.Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля в МВДЦ «Сибирь». Тема форума – «Россия 2018–2024: реализуя потенциал».