Фото новости:

Выборы президента 2018

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 марта 2018, 15:18

«Норникель» привлекателен для металлургов. Выпускники российских вузов назвали лучшие компании для старта карьеры.


Студенты и выпускники лучших российских вузов мечтают работать в «Яндексе», «Газпроме» и Сбербанке, сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса Changellenge.
Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются компании-гиганты, занимающие лидирующие позиции в стране и мире.
В плане отраслей для молодых специалистов наиболее привлекательны консалтинг (38% опрошенных), ИТ (35%), финансы и инвестиции (28%). При этом налицо географическая дифференциация: если студенты в Москве отдали предпочтение консалтингу, то в других регионах — Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге — лидирует сфера ИТ.
Студенты-айтишники мечтают работать в «Яндексе», Google, Microsoft, Mail.Ru, Intel, «Лаборатории Касперского», IBM. В прошлом году лидером был Google, уточняют авторы доклада.
Наиболее привлекательным работодателем в банковской сфере молодые специалисты назвали Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк.
Студенты технических специальностей, изучающие естественные науки или получающие инженерную специальность, видят лучшие возможности для начала карьеры в следующих компаниях: Google, «Газпроме», «Росатоме», «Яндексе», Siemens и «Роснефти». В этом году «Росатом», которого год назад не было в топ-10, оказался в тройке лучших, указали авторы рейтинга. А американская Schlumberger опустилась с третьего на восьмое место.
Будущие инженеры хотели бы строить карьеру в «Ростехе», General Electric и Schneider Electric. Среди работодателей нефтегазовой отрасли лидируют «Газпром» и «Роснефть». Молодые специалисты-металлурги предпочли бы работать в «Северстали», «Русале» и «Норникеле». В сфере ретейла популярны Adidas Group, IKEA, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
Студенты-экономисты мечтают работать в McKinsey & Company, Unilever и Bain & Company.
В онлайн-опроcе приняли участие 5,4 тыс. студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. В списке вузов — МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, Высшей школы экономики, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве, МИСиС, МЭИ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Томский государственный и Томский политехнический университеты, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет.
Исследование проводилось с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

Просмотров:216
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 27 марта 2018 
20:11   Кемерово, Норильск с тобой! Такие записки оставляли жители Кайеркана у стеллы в центре района. 17:59   До шести лет лишения свободы можно будет получить за хищение с банковского счета. Законопроект об этом принят во втором чтении
17:41   Усомнился в собственном здоровье и решился на обман. Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке документа 17:41   Норильчан призывают принять участие в Пасхальном благотворительном марафоне. Помощи ждут малоимущие, инвалиды и маленький Демьян
17:35   СРОЧНО! В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово 17:13   Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии. Особо отличившихся сотрудников наградили в торжественной обстановке
16:44   «Театральная весна» закроется только церемонией награждения. В связи с трагедией в Кемерове в учреждениях культуры Красноярского края внесены изменения в программе мероприятий 16:38   Прокуратура Норильска взяла на контроль расследование по двум случаям жестокого обращения с животными
16:24   Благодаря волонтерам, расписавшим стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тоскливо проводить здесь время 16:17   Персональные скидки получат посетители «Ярмарки квартир». Свои предложения для жителей Норильска подготовили лидеры по продажам квартир в России
16:03   Более 13 тысяч семей Норильска получили сертификаты на материнский капитал. С этого года использовать его можно и на льготную ипотеку 16:00   Члены группировки «Красноярский джамаат», пойманные в Красноярске были связаны с международными террористическими организациями
15:45   Жители Таймыра почтут сегодня память погибших в пожаре в Кемерово 15:40   20 лет на сцене. Хореографический ансамбль «Жемчужина Заполярья» отметил юбилей праздничным концертом.
15:18   «Норникель» привлекателен для металлургов. Выпускники российских вузов назвали лучшие компании для старта карьеры. 14:58   Молодые норильчане могут приять участие в молодёжной площадке «Поколение-2030» в рамках Красноярского экономического форума.
14:45   В Норильске усилился ветер и начался обильный снегопад. Но пурги не будет, успокоили синоптики. 14:13   Посиделки с подружкой на 20 тысяч рублей. Норильские полицейские завершили расследование кражи в Кайеркане.
14:08   Рейсы по маршруту Хатанга-Норильск-Диксон будут выполнять самолеты Ан-26. Авиакомпания «КрасАвиа» переходит на весенне-летнее расписание. 13:57   Завтра в Норильске состоится презентация конкурса юных изобретателей I Mаkе. Новый проект запускает компания «Норникель».
13:42   Сегодня в 19.30 во всех районах Норильска состоится возложение цветов в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. 13:02   Полсотни коллективов – более полутысячи участников. В Норильске определили победителей VIII регионального конкурса детских танцевальных коллективов «Подснежник».
12:48   7 апреля в Молодёжном центре Норильска пройдет День здоровья. 12:43   Норильчане могут оказать помощь жителям Кемерово, пострадавшим от пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Сбор средств организован в Красноярском крае.
12:34   Таймыр попрощался с ветераном Великой Отечественной войны Василием Ивановичем Пономарёвым. 12:23   В талахском спортзале «Горняк» прошел 16 междугородний турнир по классическому жиму штанги лежа среди мужчин и женщин, собравший сильнейших атлетов Норильска и Дудинки.
12:06   Агентство труда и занятости населения определило топ-5 высокооплачиваемых вакансий в крае. Возглавил рейтинг «Норильскникельремонт». 12:05   На борьбу с ожирением! До конца года на ряде продуктов появится ЗОЖ-маркировка. Программу по обозначению полезных товаров предлагает Минздрав.
11:38   Сильнейшие боксеры Норильска и Дудинки выступили в трехдневном турнире на призы компании «Жар.Птица», традиционном и одном из крупнейших местных соревнований по боксу. 11:37   Участников террористической группировки «Красноярский джамаат» задержали в столице края.
11:08   Норильск соболезнует кемеровчанам.

 26 марта 2018 
18:04   Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в инфекционной больнице. Проверка была инициирована по информации, размещенной в социальной сети «Инстаграм». 17:46   Музей Норильска открыл на главном проспекте города «звучащий» выставочный проект.
17:38   В ближайшее время в Красноярском крае пройдет проверка всех торговых центров. 17:15   В Норильске сотрудник ГИБДД, рискуя жизнью, задержал нарушителя.
16:56   Заместитель директора Норильского колледжа искусств Наталья Новикова удостоена звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края». 16:35   Городской чемпионат рабочих профессий «Умные игры» прошел в Норильске на станции юных техников.
16:22   Внимание! Требуется помощь очевидцев ДТП! 16:08   В Норильске прошли соревнования по экстремальным видам спорта #NORTRICK.
15:47   В Норильске, как и по всей России, пройдут проверки объектов массового посещения в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово. 15:26   В эту пятницу в Норильске руководители города проведут традиционный прием граждан.
15:17   От больших данных до нанотехнологий. Детектор космических лучей разработали юные изобретатели из Красноярского края. 15:06   В Норильске завершается традиционный фестиваль «Студенческая весна».
15:01   «Енисейской Сибири» быть! Министры экономического развития трех регионов обсудили подготовку к Красноярскому экономическому форуму. 14:54   В Норильске отметили «Заполярный Навруз».
14:28   Норильчане смогут задать вопросы руководителям учреждений здравоохранения. В текущем году продолжатся традиционные встречи медиков с жителями города. 13:29   ГТО для всех и каждого! В Норильске готовится обширная программа спортивного проекта.
13:12   Почему работа краевого фонда капремонта признана неэффективной? В проблеме разбиралась московская комиссия. 12:55   За кражу курток в торговом центре в Норильске осудили двоих жителей города.
12:45   Дело о насильственных действиях против ребенка расследуют норильские следователи.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх