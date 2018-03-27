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27 марта 2018, 15:18



«Норникель» привлекателен для металлургов. Выпускники российских вузов назвали лучшие компании для старта карьеры.

Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются компании-гиганты, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. В плане отраслей для молодых специалистов наиболее привлекательны консалтинг (38% опрошенных), ИТ (35%), финансы и инвестиции (28%). При этом налицо географическая дифференциация: если студенты в Москве отдали предпочтение консалтингу, то в других регионах — Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге — лидирует сфера ИТ. Студенты-айтишники мечтают работать в «Яндексе», Google, Microsoft, Mail.Ru, Intel, «Лаборатории Касперского», IBM. В прошлом году лидером был Google, уточняют авторы доклада. Наиболее привлекательным работодателем в банковской сфере молодые специалисты назвали Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Студенты технических специальностей, изучающие естественные науки или получающие инженерную специальность, видят лучшие возможности для начала карьеры в следующих компаниях: Google, «Газпроме», «Росатоме», «Яндексе», Siemens и «Роснефти». В этом году «Росатом», которого год назад не было в топ-10, оказался в тройке лучших, указали авторы рейтинга. А американская Schlumberger опустилась с третьего на восьмое место. Будущие инженеры хотели бы строить карьеру в «Ростехе», General Electric и Schneider Electric. Среди работодателей нефтегазовой отрасли лидируют «Газпром» и «Роснефть». Молодые специалисты-металлурги предпочли бы работать в «Северстали», «Русале» и «Норникеле». В сфере ретейла популярны Adidas Group, IKEA, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Студенты-экономисты мечтают работать в McKinsey & Company, Unilever и Bain & Company. В онлайн-опроcе приняли участие 5,4 тыс. студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. В списке вузов — МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, Высшей школы экономики, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве, МИСиС, МЭИ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Томский государственный и Томский политехнический университеты, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет. Исследование проводилось с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

Просмотров:216 Студенты и выпускники лучших российских вузов мечтают работать в «Яндексе», «Газпроме» и Сбербанке, сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса Changellenge.Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются компании-гиганты, занимающие лидирующие позиции в стране и мире.В плане отраслей для молодых специалистов наиболее привлекательны консалтинг (38% опрошенных), ИТ (35%), финансы и инвестиции (28%). При этом налицо географическая дифференциация: если студенты в Москве отдали предпочтение консалтингу, то в других регионах — Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге — лидирует сфера ИТ.Студенты-айтишники мечтают работать в «Яндексе», Google, Microsoft, Mail.Ru, Intel, «Лаборатории Касперского», IBM. В прошлом году лидером был Google, уточняют авторы доклада.Наиболее привлекательным работодателем в банковской сфере молодые специалисты назвали Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк.Студенты технических специальностей, изучающие естественные науки или получающие инженерную специальность, видят лучшие возможности для начала карьеры в следующих компаниях: Google, «Газпроме», «Росатоме», «Яндексе», Siemens и «Роснефти». В этом году «Росатом», которого год назад не было в топ-10, оказался в тройке лучших, указали авторы рейтинга. А американская Schlumberger опустилась с третьего на восьмое место.Будущие инженеры хотели бы строить карьеру в «Ростехе», General Electric и Schneider Electric. Среди работодателей нефтегазовой отрасли лидируют «Газпром» и «Роснефть». Молодые специалисты-металлурги предпочли бы работать в «Северстали», «Русале» и «Норникеле». В сфере ретейла популярны Adidas Group, IKEA, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).Студенты-экономисты мечтают работать в McKinsey & Company, Unilever и Bain & Company.В онлайн-опроcе приняли участие 5,4 тыс. студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. В списке вузов — МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, Высшей школы экономики, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве, МИСиС, МЭИ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Томский государственный и Томский политехнический университеты, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет.Исследование проводилось с ноября 2017 года по февраль 2018 года.