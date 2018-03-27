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27 марта 2018, 15:40



20 лет на сцене. Хореографический ансамбль «Жемчужина Заполярья» отметил юбилей праздничным концертом.

«20 лет – это целая эпоха. Вера Ивановна, вы столько воспитали замечательных детей, вам благодарны столько родителей. Я знаю многих ваших выпускников, и с какой благодарностью они вспоминают те годы учебы в ансамбле. От всей души желаю вам счастья, успехов, процветания и новых интересных композиций», - пожелала Татьяна Александровна. Порядка 15 номеров продемонстрировали воспитанники ансамбля в юбилейный вечер. В свою очередь творческие подарки коллективу подарили участники ансамбля гитаристов «Тирандо» и Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». Сюрпризом для руководителя ансамбля Веры Ивановой стал поздравительный видеоролик, который подготовили выпускники прошлых лет. В этот день собравшиеся также вспомнили творческий путь хореографического ансамбля, посмотрев фотопрезентацию. Завершилось торжественное мероприятие задуванием 20 свечей на праздничном торте. Среди наград коллектива – победа в региональном конкурсе хореографических коллективов «Гран Па» в Норильске в 2002 году; диплом и звание лауреата Международного конкурса фестиваля хореографических коллективов «Единство России» (г. Москва); звание лауреата X Всероссийского фестиваля-конкурса «Синеокая Анапа» и Всероссийского национального конкурса-фестиваля «Илзе Лиепа» и другие. В этом году хореографический ансамбль стал лауреатом Всероссийского конкурса танцевального искусства «Небо танцует», сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».

Просмотров:135 Со знаменательной датой юбиляров поздравили заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова и глава города Дудинки Юрий Гурин.«20 лет – это целая эпоха. Вера Ивановна, вы столько воспитали замечательных детей, вам благодарны столько родителей. Я знаю многих ваших выпускников, и с какой благодарностью они вспоминают те годы учебы в ансамбле. От всей души желаю вам счастья, успехов, процветания и новых интересных композиций», - пожелала Татьяна Александровна.Порядка 15 номеров продемонстрировали воспитанники ансамбля в юбилейный вечер. В свою очередь творческие подарки коллективу подарили участники ансамбля гитаристов «Тирандо» и Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». Сюрпризом для руководителя ансамбля Веры Ивановой стал поздравительный видеоролик, который подготовили выпускники прошлых лет.В этот день собравшиеся также вспомнили творческий путь хореографического ансамбля, посмотрев фотопрезентацию.Завершилось торжественное мероприятие задуванием 20 свечей на праздничном торте.Среди наград коллектива – победа в региональном конкурсе хореографических коллективов «Гран Па» в Норильске в 2002 году; диплом и звание лауреата Международного конкурса фестиваля хореографических коллективов «Единство России» (г. Москва); звание лауреата X Всероссийского фестиваля-конкурса «Синеокая Анапа» и Всероссийского национального конкурса-фестиваля «Илзе Лиепа» и другие.В этом году хореографический ансамбль стал лауреатом Всероссийского конкурса танцевального искусства «Небо танцует», сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».