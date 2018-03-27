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27 марта 2018, 15:45



Жители Таймыра почтут сегодня память погибших в пожаре в Кемерово

Пройдет акция и в поселке Волочанка. «У нас в поселке тоже в пожаре гибли дети, еще свежа память о тех страшных минутах», написал на своей страничке в фейсбуке директор поселковой школы Денис Теребихин. Сегодня школьники сделали бумажных птиц символизирующих души погибших в пожаре. Во время митинга ребята выпустят их в небо. «Мы сочувствуем горю Кемерово. В Волочанской школе объявлен траур. Мы постараемся быть аккуратнее. Летите в рай», - написал Теребихин.

Просмотров:163 В Дудинке акция пройдет в 19.30 возле памятника у первой школы. Горожане принесут игрушки, цветы и зажгут свечи.Пройдет акция и в поселке Волочанка.«У нас в поселке тоже в пожаре гибли дети, еще свежа память о тех страшных минутах», написал на своей страничке в фейсбуке директор поселковой школы Денис Теребихин.Сегодня школьники сделали бумажных птиц символизирующих души погибших в пожаре. Во время митинга ребята выпустят их в небо.«Мы сочувствуем горю Кемерово. В Волочанской школе объявлен траур. Мы постараемся быть аккуратнее. Летите в рай», - написал Теребихин.