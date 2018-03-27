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27 марта 2018, 16:00



Члены группировки «Красноярский джамаат», пойманные в Красноярске были связаны с международными террористическими организациями

Напомним, операция по задержанию прошла в ночь на 14 марта 2018 года. В результате обысков по 16 адресам, в том чисел это места проживания членов террористической группировки, кафе, в которых проводились встречи и «другие адреса» было арестовано трое организаторов и шесть участников «Красноярского джамаата». В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили запрещенную религиозную литературу, инструкции по производству самодельных взрывных устройств и учебники по минно-взрывному делу. «По оперативной информации, в начале 2017 года трое красноярцев создали группировку, котора впоследствии назвались «Красноярский джамаат». По сути, данная структура являлась «спящей ячейкой» международной террористической организации, которая была призвана пропагандировать и оправдывать терроризм, а также она занималась финансированием террористической деятельности», – рассказала Марина Моисеева. Всего в состав ячейки входило 9 человек: трое организаторов и шесть участников разных возрастов и национальностей. Кроме того, у группировки было 20 пособников. Вербовку и психологическую обработку новых участников террористы осуществляли через соборную мечеть, халяльные кафе и молельные комнаты. Особое внимание участники этой ячейки уделяли предпринимателям: их вербовали для того, чтобы получить деньги на спонсирование терроризма, говорится в сообщении. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен факт перечисления денежных средств за границу пособникам международных террористических группировок. Члены ячейки вербовали красноярских студентов с целью дальнейшей их отправки на территории с повышенной террористической активностью. «Осенью 2017 года сотрудниками ФСБ было пресечено несколько таких попыток выезда на такие территории красноярцев. Было выяснено, что ранее они участвовали в собраниях «Красноярского джамаата», – пояснила Моисеева. Обнаружить террористическую группировку было очень тяжело, так как ее участники соблюдали максимальную конфиденциальность и тщательно маскировались. «Они пользовались невербальными способами общения на публике. У них почти не было контактов в социальных сетях – они не пользовались мессенджерами. Они работали в условиях строгой конспирации. Кроме того – пугали своих адептов тем, что, если они пойдут на сотрудничество с органами правопорядка, в их отношении примут решения вплоть до ликвидации», – сказал Владимир Ющенко. Сейчас расследование дела продолжается. Все участники террористической группировки задержаны и уже дали признательные показания, отмечает НИА-Красноярск.

Просмотров:145 Террористическая группировка, носящая название «Красноярский джамаат», вербовала в свои ряды красноярских студентов и даже пыталась отправить их за границу. Об этом на встрече с журналистами рассказали пресс-секретарь краевого управления ФСБ Марина Моисеева и начальник пресс-службы ГУ МВД по краю Владимир Ющенко, сообщает сегодня НИА-Красноярск.Напомним, операция по задержанию прошла в ночь на 14 марта 2018 года. В результате обысков по 16 адресам, в том чисел это места проживания членов террористической группировки, кафе, в которых проводились встречи и «другие адреса» было арестовано трое организаторов и шесть участников «Красноярского джамаата». В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили запрещенную религиозную литературу, инструкции по производству самодельных взрывных устройств и учебники по минно-взрывному делу.«По оперативной информации, в начале 2017 года трое красноярцев создали группировку, котора впоследствии назвались «Красноярский джамаат». По сути, данная структура являлась «спящей ячейкой» международной террористической организации, которая была призвана пропагандировать и оправдывать терроризм, а также она занималась финансированием террористической деятельности», – рассказала Марина Моисеева.Всего в состав ячейки входило 9 человек: трое организаторов и шесть участников разных возрастов и национальностей. Кроме того, у группировки было 20 пособников. Вербовку и психологическую обработку новых участников террористы осуществляли через соборную мечеть, халяльные кафе и молельные комнаты. Особое внимание участники этой ячейки уделяли предпринимателям: их вербовали для того, чтобы получить деньги на спонсирование терроризма, говорится в сообщении.Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен факт перечисления денежных средств за границу пособникам международных террористических группировок.Члены ячейки вербовали красноярских студентов с целью дальнейшей их отправки на территории с повышенной террористической активностью. «Осенью 2017 года сотрудниками ФСБ было пресечено несколько таких попыток выезда на такие территории красноярцев. Было выяснено, что ранее они участвовали в собраниях «Красноярского джамаата», – пояснила Моисеева.Обнаружить террористическую группировку было очень тяжело, так как ее участники соблюдали максимальную конфиденциальность и тщательно маскировались. «Они пользовались невербальными способами общения на публике. У них почти не было контактов в социальных сетях – они не пользовались мессенджерами. Они работали в условиях строгой конспирации. Кроме того – пугали своих адептов тем, что, если они пойдут на сотрудничество с органами правопорядка, в их отношении примут решения вплоть до ликвидации», – сказал Владимир Ющенко.Сейчас расследование дела продолжается. Все участники террористической группировки задержаны и уже дали признательные показания, отмечает НИА-Красноярск.