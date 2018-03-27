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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:11 Кемерово, Норильск с тобой! Такие записки оставляли жители Кайеркана у стеллы в центре района.
17:59 До шести лет лишения свободы можно будет получить за хищение с банковского счета. Законопроект об этом принят во втором чтении
17:41 Усомнился в собственном здоровье и решился на обман. Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке документа
17:41 Норильчан призывают принять участие в Пасхальном благотворительном марафоне. Помощи ждут малоимущие, инвалиды и маленький Демьян
17:35 СРОЧНО! В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово
17:13 Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии. Особо отличившихся сотрудников наградили в торжественной обстановке
16:44 «Театральная весна» закроется только церемонией награждения. В связи с трагедией в Кемерове в учреждениях культуры Красноярского края внесены изменения в программе мероприятий
16:38 Прокуратура Норильска взяла на контроль расследование по двум случаям жестокого обращения с животными
16:24 Благодаря волонтерам, расписавшим стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тоскливо проводить здесь время
16:17 Персональные скидки получат посетители «Ярмарки квартир». Свои предложения для жителей Норильска подготовили лидеры по продажам квартир в России
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