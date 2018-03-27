Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 марта 2018, 16:03



Более 13 тысяч семей Норильска получили сертификаты на материнский капитал. С этого года использовать его можно и на льготную ипотеку

Одно из самых востребованных направлений расходования средств материнского (семейного) капитала – улучшение жилищных условий. В Красноярском крае за счет его средств уже более 116 тысяч семей решили улучшить свои жилищные условия, из них более 72 тысяч – оплатить жилищный (в том числе ипотечный) кредит. Теперь российские семьи, в которых после 1 января 2018 года появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на данную меру господдержки, при этом не обязательно. Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям, у которых после 01.01.2018 появился второй или третий ребенок, по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки. Как сообщили «Заполярной правде» в управлении Пенсионного фонда по Норильску, за 11 лет реализации программы материнского капитала, начиная с 2007 года, в нашем городе выдано 13322 сертификата. Из них в 2017 году – 1257. В прошлом году на погашение ипотечного кредита или другого кредита/займа, взятого с целью покупки жилья в УПФР Норильска было подано 653 заявления, на покупку жилья – 405, на строительство – 1, на обучение детей – 111. С начала этого года на погашение кредита подано 164 заявления, на покупку жилья – 66, на обучение – 21. Напомним, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысяч 26 рублей.

Просмотров:181 С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского (семейного) капитала. Одна из новых мер поддержки при участии материнского капитала – возможность направить средства капитала на льготную ипотеку, которая дает семье серьезные преимущества.Одно из самых востребованных направлений расходования средств материнского (семейного) капитала – улучшение жилищных условий. В Красноярском крае за счет его средств уже более 116 тысяч семей решили улучшить свои жилищные условия, из них более 72 тысяч – оплатить жилищный (в том числе ипотечный) кредит.Теперь российские семьи, в которых после 1 января 2018 года появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на данную меру господдержки, при этом не обязательно.Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям, у которых после 01.01.2018 появился второй или третий ребенок, по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.Как сообщили «Заполярной правде» в управлении Пенсионного фонда по Норильску, за 11 лет реализации программы материнского капитала, начиная с 2007 года, в нашем городе выдано 13322 сертификата. Из них в 2017 году – 1257. В прошлом году на погашение ипотечного кредита или другого кредита/займа, взятого с целью покупки жилья в УПФР Норильска было подано 653 заявления, на покупку жилья – 405, на строительство – 1, на обучение детей – 111. С начала этого года на погашение кредита подано 164 заявления, на покупку жилья – 66, на обучение – 21.Напомним, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысяч 26 рублей.