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27 марта 2018, 16:17



Персональные скидки получат посетители «Ярмарки квартир». Свои предложения для жителей Норильска подготовили лидеры по продажам квартир в России

В рамках «Ярмарки квартир» все желающие смогут подробно ознакомиться с рынком недвижимости трех российских городов, наиболее востребованных среди региональных покупателей, в том числе жителей Норильска. Для всех посетителей ярмарки предусмотрены персональные скидки на квартиры. Также в программе – розыгрыш призов, праздничный фуршет и бесплатные консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечного кредитования. Ярмарка квартир приурочена к открытию офиса продаж холдинга Setl Group и компании «Петербургская Недвижимость» в Норильске. Представительство расположено в ТЦ «Таймыр», по адресу Ленинский пр. 12, 1 этаж, пом. 27. «Жителям регионов, планирующим переезд в Петербург или Москву, довольно сложно сориентироваться на рынке недвижимости мегаполисов, найти надежного застройщика, выбрать подходящий для проживаний район и дом. Все это увеличивает риски при покупке квартиры, - комментирует генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин. – Поэтому мы решили открыть собственный офис продаж в Норильске, благодаря которому покупателям не нужно ездить в другой город, обращаться в разные компании – все это теперь можно сделать в нашем представительстве». Setl Group – крупнейшее инвестиционно-строительное объединение Северо-Запада. В состав холдинга входят «Петербургская Недвижимость» и девелопер Setl City – лидеры по продажам недвижимости в России и объемам ввода жилья в эксплуатацию. Компания представляет самый большой выбор квартир в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде от более чем 40 надежных застройщиков, большинство из них – на эксклюзивных условиях.

Просмотров:122 «Ярмарка квартир» пройдет в Норильске в субботу, 31 марта. Жителям города будут представлены новостройки Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда от ведущих застройщиков. Организатором ярмарки выступают холдинг Setl Group и компания «Петербургская Недвижимость» - лидеры по продажам квартир в России. Мероприятие пройдет в «Синема Арт-Холле» с 12:00 до 15:00. Вход свободный.В рамках «Ярмарки квартир» все желающие смогут подробно ознакомиться с рынком недвижимости трех российских городов, наиболее востребованных среди региональных покупателей, в том числе жителей Норильска. Для всех посетителей ярмарки предусмотрены персональные скидки на квартиры. Также в программе – розыгрыш призов, праздничный фуршет и бесплатные консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечного кредитования.Ярмарка квартир приурочена к открытию офиса продаж холдинга Setl Group и компании «Петербургская Недвижимость» в Норильске. Представительство расположено в ТЦ «Таймыр», по адресу Ленинский пр. 12, 1 этаж, пом. 27.«Жителям регионов, планирующим переезд в Петербург или Москву, довольно сложно сориентироваться на рынке недвижимости мегаполисов, найти надежного застройщика, выбрать подходящий для проживаний район и дом. Все это увеличивает риски при покупке квартиры, - комментирует генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин. – Поэтому мы решили открыть собственный офис продаж в Норильске, благодаря которому покупателям не нужно ездить в другой город, обращаться в разные компании – все это теперь можно сделать в нашем представительстве».Setl Group – крупнейшее инвестиционно-строительное объединение Северо-Запада. В состав холдинга входят «Петербургская Недвижимость» и девелопер Setl City – лидеры по продажам недвижимости в России и объемам ввода жилья в эксплуатацию. Компания представляет самый большой выбор квартир в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде от более чем 40 надежных застройщиков, большинство из них – на эксклюзивных условиях.