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27 марта 2018, 16:24



Благодаря волонтерам, расписавшим стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тоскливо проводить здесь время

Темой для оформления игровой стали Смешарики. По словам Людмилы Кармановой, на данной конкретной картинке решено было остановиться по ряду причин: Смешарики очень яркие, позитивные, это герои российского мультфильма и они близки ребятишкам разного возраста. Первоначальная идея предполагала роспись только одной стены, противоположной от входа, с нее и начали. Однако все помещение до этого было окрашено в ярко-розовый цвет, а со временем краска местами облупилась, стены выглядели малопривлекательно. И пришлось художникам для начала заняться штукатурно-малярными работами, затем выкрасить все стены в нейтральный бежевый цвет, по которому уже затем стали размечать канву рисунка. И как-то само собой вышло, что захватили и вторую стену, чтоб создать ощущение объемного мира. У Надежды Краус за плечами нет художественной школы, она, как и другие помощники, строго выполняла инструкции Людмилы, но заниматься росписью стен ей очень понравилось. «Я работаю здесь очень давно и знаю, какие детки здесь лежат, как долго им приходится проходить лечение и нам хотелось, чтобы им было приятно. Нам не хватало опыта и рабочих рук, но, надеюсь, что в будущем такие проекты будут делаться легче. А детям очень нравится. Они постоянно заглядывают, контролируют процесс, задают массу вопросов», - рассказывает Надежда. Работали волонтеры акриловыми красками, которые не пахнут, не токсичны и дают плотность масляных красок, позволяя при этом создавать акварельный эффект. На всю работу ушло 30 литров белой акриловой краски, к которой добавлялся различный колер для получения нужного цвета. Площадь расписанных стен в общем составила около 40 квадратных метров. Сейчас, когда работа завершена, дело осталось за малым: приобрести в игровую соответствующую мебель. А там можно задуматься и о других помещениях детской больницы - тут просторы для творчества практически бесконечные.

Просмотров:137 Инициатором проекта выступила Надежда Краус, главный бухгалтер детской больницы, художественным руководителем проекта стала Людмила Карманова, дизайнер газеты «Заполярная правда». К творческой группе примкнули и другие сотрудники как детской больницы, так и «Заполярки»: Марина Завьялова, Татьяна Радченко, Андрей Боровик и Наталья Черкашина. В течение пяти недель по выходным и вечерами, вместе с собственными детьми, они создавали сказку для малышей.Темой для оформления игровой стали Смешарики. По словам Людмилы Кармановой, на данной конкретной картинке решено было остановиться по ряду причин: Смешарики очень яркие, позитивные, это герои российского мультфильма и они близки ребятишкам разного возраста. Первоначальная идея предполагала роспись только одной стены, противоположной от входа, с нее и начали. Однако все помещение до этого было окрашено в ярко-розовый цвет, а со временем краска местами облупилась, стены выглядели малопривлекательно. И пришлось художникам для начала заняться штукатурно-малярными работами, затем выкрасить все стены в нейтральный бежевый цвет, по которому уже затем стали размечать канву рисунка. И как-то само собой вышло, что захватили и вторую стену, чтоб создать ощущение объемного мира.У Надежды Краус за плечами нет художественной школы, она, как и другие помощники, строго выполняла инструкции Людмилы, но заниматься росписью стен ей очень понравилось.«Я работаю здесь очень давно и знаю, какие детки здесь лежат, как долго им приходится проходить лечение и нам хотелось, чтобы им было приятно. Нам не хватало опыта и рабочих рук, но, надеюсь, что в будущем такие проекты будут делаться легче. А детям очень нравится. Они постоянно заглядывают, контролируют процесс, задают массу вопросов», - рассказывает Надежда.Работали волонтеры акриловыми красками, которые не пахнут, не токсичны и дают плотность масляных красок, позволяя при этом создавать акварельный эффект. На всю работу ушло 30 литров белой акриловой краски, к которой добавлялся различный колер для получения нужного цвета. Площадь расписанных стен в общем составила около 40 квадратных метров.Сейчас, когда работа завершена, дело осталось за малым: приобрести в игровую соответствующую мебель. А там можно задуматься и о других помещениях детской больницы - тут просторы для творчества практически бесконечные.