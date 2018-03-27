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27 марта 2018, 16:38



Прокуратура Норильска взяла на контроль расследование по двум случаям жестокого обращения с животными

Напомним, в начале марта с разницей в пять дней произошло два резонансных случая, в которых из-за жестокости людей пострадали животные. Первое ЧП случилось 7 марта. Тогда рабочие в подвале дома на Орджоникидзе, 2 обнаружили подвешенной за заднюю лапу собаку. Второе, 12 марта, когда во втором подъезде на Советской, 1 был найден покалеченный пятимесячный котенок. Животных под свое кураторство взял благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду». Собаке, которая получила кличку Грета и обрела свою хозяйку была проведена ампутация травмированной лапы и назначено необходимое лечение, а также сделано чипирование. Получает лечение и спасенный котенок, которого назвали Фоксом. Врачи ветеринарной клиники, где животные проходят лечение, выдали председателю благотворительного фонда «Даря надежду» Марине Захаровой ветеринарное заключение. Из заключения ветеринаров следует, что травмы животным были причинены людьми. Сегодня представитель общественной организации написала заявление в норильскую прокуратуру, которая и будет контролировать расследование по фактам жестокого обращения с животными.

Просмотров:140 Сегодня председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» Марина Захарова написала заявление в прокуратуру по двум эпизодам.Напомним, в начале марта с разницей в пять дней произошло два резонансных случая, в которых из-за жестокости людей пострадали животные. Первое ЧП случилось 7 марта. Тогда рабочие в подвале дома на Орджоникидзе, 2 обнаружили подвешенной за заднюю лапу собаку. Второе, 12 марта, когда во втором подъезде на Советской, 1 был найден покалеченный пятимесячный котенок. Животных под свое кураторство взял благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду». Собаке, которая получила кличку Грета и обрела свою хозяйку была проведена ампутация травмированной лапы и назначено необходимое лечение, а также сделано чипирование. Получает лечение и спасенный котенок, которого назвали Фоксом.Врачи ветеринарной клиники, где животные проходят лечение, выдали председателю благотворительного фонда «Даря надежду» Марине Захаровой ветеринарное заключение. Из заключения ветеринаров следует, что травмы животным были причинены людьми. Сегодня представитель общественной организации написала заявление в норильскую прокуратуру, которая и будет контролировать расследование по фактам жестокого обращения с животными.