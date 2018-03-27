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27 марта 2018, 16:44



«Театральная весна» закроется только церемонией награждения. В связи с трагедией в Кемерове в учреждениях культуры Красноярского края внесены изменения в программе мероприятий

Те мероприятия, которые состоятся, начнутся с минуты молчания и пройдут по максимально сокращенной программе. Так, во время закрытия «Театральной весны» проведут только церемонию награждения лауреатов. А в программе закрытия фестиваля «Парад звёзд в Оперном» отменены комедийные выступления. Учреждения культуры Красноярского края присоединились к акции траура и скорби, которая проходит по всем регионам Российской Федерации в связи со страшной трагедией, произошедшей в Кемерове 25 марта 2018 года.

Просмотров:124 На ближайшее три дня в большинстве учреждений культуры отменены и перенесены развлекательные мероприятия - концерты, комедийные спектакли, сообщается на официальном портале Красноярского края.Те мероприятия, которые состоятся, начнутся с минуты молчания и пройдут по максимально сокращенной программе. Так, во время закрытия «Театральной весны» проведут только церемонию награждения лауреатов. А в программе закрытия фестиваля «Парад звёзд в Оперном» отменены комедийные выступления.Учреждения культуры Красноярского края присоединились к акции траура и скорби, которая проходит по всем регионам Российской Федерации в связи со страшной трагедией, произошедшей в Кемерове 25 марта 2018 года.