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27 марта 2018, 17:13



Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии. Особо отличившихся сотрудников наградили в торжественной обстановке

«Вы с честью и достоинством выполняете свои служебные задачи по охране общественного порядка и безопасности граждан, предоставляете государственные услуги в сфере контроля за оборотом оружия и готовы в любой момент встать на защиту своей страны. Я уверен, что совместными усилиями мы выполним поставленные перед нами задачи. В этот знаменательный день примите от меня искренние поздравления: я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, добра и профессионального мужества. Пусть невзгоды обходят стороной ваши дома, а в семьях царит уют и взаимопонимание», - обратился к своим подчиненным врио начальника отдела по координации деятельности подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городу Норильску Владимир Боярин. Датой празднования 27 марта было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1811 году по указу императора Александра I в России была создана Внутренняя стража, которой отводилось обеспечение безопасности и порядка внутри государства. В 1996 году 27 марта был выбран датой празднования Дня внутренних войск МВД России. В апреле 2016 года указом президента была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации – основой новой силовой структуры стали как раз внутренние войска МВД. В Норильске Росгвардия появилась в сентябре 2017 года. На сегодняшний день в ее состав входят подразделения вневедомственной охраны Норильска и Дудинки, лицензионно-разрешительная служба, а также специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

Просмотров:117 Чествование сотрудников Росгвардии прошло в Городском центре культуры. Их наградили медалями и благодарственными грамотами. Также состоялась церемония присвоения им воинских званий.«Вы с честью и достоинством выполняете свои служебные задачи по охране общественного порядка и безопасности граждан, предоставляете государственные услуги в сфере контроля за оборотом оружия и готовы в любой момент встать на защиту своей страны. Я уверен, что совместными усилиями мы выполним поставленные перед нами задачи. В этот знаменательный день примите от меня искренние поздравления: я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, добра и профессионального мужества. Пусть невзгоды обходят стороной ваши дома, а в семьях царит уют и взаимопонимание», - обратился к своим подчиненным врио начальника отдела по координации деятельности подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городу Норильску Владимир Боярин.Датой празднования 27 марта было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1811 году по указу императора Александра I в России была создана Внутренняя стража, которой отводилось обеспечение безопасности и порядка внутри государства. В 1996 году 27 марта был выбран датой празднования Дня внутренних войск МВД России. В апреле 2016 года указом президента была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации – основой новой силовой структуры стали как раз внутренние войска МВД.В Норильске Росгвардия появилась в сентябре 2017 года. На сегодняшний день в ее состав входят подразделения вневедомственной охраны Норильска и Дудинки, лицензионно-разрешительная служба, а также специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).