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27 марта 2018, 17:35



СРОЧНО! В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово



Просмотров:130 Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате возгорания погибли 64 человека, из которых 41 — дети.