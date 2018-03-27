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27 марта 2018, 17:41



Норильчан призывают принять участие в Пасхальном благотворительном марафоне. Помощи ждут малоимущие, инвалиды и маленький Демьян

В рамках марафона Центр милосердия запланировал провести целый ряд благотворительных мероприятий. Проводить их сестры милосердия будут совместно с партнерами. Так, в гимназии №4 пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток. Ребята сделают их для подопечных сестричества из норильского хосписа. Еще на одном занятии школьники научатся делать пасхальные сувениры. Их будут продавать на пасхальной ярмарке. Одно из самых массовых направлений – сбор продуктов питания и средств гигиены для малоимущих. 31 марта – 1 апреля такую акцию планируют провести с партнером торговой сетью «Океан». Принимать пожертвования в сетевых магазинах будут волонтеры и сестры милосердия. Сбором вещей для нуждающихся займутся и партнеры из норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Там тоже объявлена благотворительная акция. Принять участие в сборе вещей, продуктов и средств гигиены для маленьких детей и взрослых инвалидов норильчане смогут и в другие дни. Узнать о местах и времени сбора можно по телефону горячей линии Центра милосердия 400-112. Запланированы также благотворительные концерты для ветеранов. Участники хора «Вдохновение» будут выезжать к одиноким старикам, которые уже не могут покидать свои квартиры и порадуют их своим творчеством и дарить подарки, которые Центр милосердия готовит вместе с партнером - благотворительным фондом «Территория добра». Пройдет пасхальный концерт и в приюте на Маслова, 4. А большая завершающая программа под названием «Пусть поет душа» пройдет 15 апреля в актовом зале духовно-просветительского центра Епархии. Ну а пасхальная ярмарка «Запеченные пасхальные вкусняшки» состоится в день Светлой Пасхи 8 апреля на территории храма «Всех скорбящих радость». Норильчанам будут предложены поделки и большой выбор выпечки. Кстати, принять участие в подготовке ярмарки могут все желающие - принести свои поделки и выпечку. Обращаться по телефону 400-112. Все средства, собранные в ходе ярмарки будут направлены на лечение ребенка. Маленький Демьян родился с тяжелой патологией, 7 февраля ему исполнился годик. Малышу необходимо дорогостоящее лечение, которое готовы предоставить в институте педиатрии в Москве. Денег на лечение у мамы-одиночки нет, поэтому в центре милосердия решили, что все средства от ярмарки отдадут на лечение маленького Демьяна.

Просмотров:106 Центр милосердия начинает пасхальный марафон «Подари пасхальную радость». В кафедральном соборе «Всех скорбящих радость» появились два журнала – «Нуждаюсь в помощи» и «Готов оказать помощь», таким образом прихожане смогут поучаствовать в делах милосердия.В рамках марафона Центр милосердия запланировал провести целый ряд благотворительных мероприятий. Проводить их сестры милосердия будут совместно с партнерами.Так, в гимназии №4 пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток. Ребята сделают их для подопечных сестричества из норильского хосписа. Еще на одном занятии школьники научатся делать пасхальные сувениры. Их будут продавать на пасхальной ярмарке.Одно из самых массовых направлений – сбор продуктов питания и средств гигиены для малоимущих. 31 марта – 1 апреля такую акцию планируют провести с партнером торговой сетью «Океан». Принимать пожертвования в сетевых магазинах будут волонтеры и сестры милосердия.Сбором вещей для нуждающихся займутся и партнеры из норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Там тоже объявлена благотворительная акция.Принять участие в сборе вещей, продуктов и средств гигиены для маленьких детей и взрослых инвалидов норильчане смогут и в другие дни. Узнать о местах и времени сбора можно по телефону горячей линии Центра милосердия 400-112.Запланированы также благотворительные концерты для ветеранов. Участники хора «Вдохновение» будут выезжать к одиноким старикам, которые уже не могут покидать свои квартиры и порадуют их своим творчеством и дарить подарки, которые Центр милосердия готовит вместе с партнером - благотворительным фондом «Территория добра».Пройдет пасхальный концерт и в приюте на Маслова, 4. А большая завершающая программа под названием «Пусть поет душа» пройдет 15 апреля в актовом зале духовно-просветительского центра Епархии.Ну а пасхальная ярмарка «Запеченные пасхальные вкусняшки» состоится в день Светлой Пасхи 8 апреля на территории храма «Всех скорбящих радость». Норильчанам будут предложены поделки и большой выбор выпечки. Кстати, принять участие в подготовке ярмарки могут все желающие - принести свои поделки и выпечку. Обращаться по телефону 400-112.Все средства, собранные в ходе ярмарки будут направлены на лечение ребенка. Маленький Демьян родился с тяжелой патологией, 7 февраля ему исполнился годик. Малышу необходимо дорогостоящее лечение, которое готовы предоставить в институте педиатрии в Москве. Денег на лечение у мамы-одиночки нет, поэтому в центре милосердия решили, что все средства от ярмарки отдадут на лечение маленького Демьяна.