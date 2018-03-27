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27 марта 2018, 17:41



Усомнился в собственном здоровье и решился на обман. Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке документа

Сотрудники полиции установили, что 43-летний сотрудник одного из предприятий города предоставил в организацию, в которой работал, подложное заключение о прохождении ежегодного медицинского осмотра. Подлинность документа вызвала у специалистов по кадрам сомнение и он был передан полицейским для проверки. Сотрудники полиции изъяли медицинское заключение и направили его на экспертизу, которая показала, что документ является поддельным. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что, осознавая вероятность не прохождения медицинской комиссии в связи с ухудшением состояния здоровья, мужчина решил приобрести фиктивное заключение. Для этого норильчанин по объявлению в сети Интернет связался с неизвестным ему ранее человеком, с которым за вознаграждение в 30 тысяч рублей договорился об изготовлении подделки. Для этого подозреваемый передал незнакомцу свое направление на прохождение медкомиссии. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Пособничество в подделке официального документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.

Просмотров:180 Дознаватели Отдела МВД России по г. Норильску завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в пособничестве в подделке документа.Сотрудники полиции установили, что 43-летний сотрудник одного из предприятий города предоставил в организацию, в которой работал, подложное заключение о прохождении ежегодного медицинского осмотра. Подлинность документа вызвала у специалистов по кадрам сомнение и он был передан полицейским для проверки.Сотрудники полиции изъяли медицинское заключение и направили его на экспертизу, которая показала, что документ является поддельным.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что, осознавая вероятность не прохождения медицинской комиссии в связи с ухудшением состояния здоровья, мужчина решил приобрести фиктивное заключение. Для этого норильчанин по объявлению в сети Интернет связался с неизвестным ему ранее человеком, с которым за вознаграждение в 30 тысяч рублей договорился об изготовлении подделки. Для этого подозреваемый передал незнакомцу свое направление на прохождение медкомиссии.В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Пособничество в подделке официального документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.