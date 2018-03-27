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27 марта 2018, 17:59



До шести лет лишения свободы можно будет получить за хищение с банковского счета. Законопроект об этом принят во втором чтении

По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами. За это грозит административное наказание. Но общая сумма хищения может быть солидной, в связи с этим депутаты и решили ужесточить наказание и сделать его уголовным, сообщает Российская газета. В последние годы наблюдается резкое увеличение попыток нелегального списания средств, сообщил глава комитета. В прошлом году со счетов граждан украли два миллиарда рублей, говорится в сообщении.

Просмотров:112 Теперь кража с банковских карт или воровство электронных денег будут считаться мошенничеством. Соответствующие поправки появятся в Уголовном кодексе РФ.По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами. За это грозит административное наказание. Но общая сумма хищения может быть солидной, в связи с этим депутаты и решили ужесточить наказание и сделать его уголовным, сообщает Российская газета.В последние годы наблюдается резкое увеличение попыток нелегального списания средств, сообщил глава комитета. В прошлом году со счетов граждан украли два миллиарда рублей, говорится в сообщении.