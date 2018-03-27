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27 марта 2018, 20:11



Кемерово, Норильск с тобой! Такие записки оставляли жители Кайеркана у стеллы в центре района.



Просмотров:121 Почтить память погибших в трагедии в Кемерово собрались десятки жителей района Кайеркан: дети, подростки, учителя школ, представители администрации. Норильчане молча возлагали к стелле цветы, зажигали свечи, оставлили игрушки... и не расходились, несмотря на пронизывающий ветер. Казалось, людям легче вместе делить горе, чем переживать его по отдельности. Слов не говорили, потому что никакими словами уже ничего не исправить...