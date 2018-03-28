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28 марта 2018, 11:17



В Красноярском крае проходит декада качества социальных услуг.

Анкету также можно заполнить в любом органе управления социальной защиты населения или в учреждении социального обслуживания граждан, в филиалах Почты России по Красноярскому краю. Кроме того, принимаются звонки на единый справочный телефон 8-800-350-20-50. Такой мониторинг позволит выявить удовлетворенность или неудовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг по отрасли. Полученные ответы проанализируют и сформируют общий план мероприятий по усовершенствованию системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае, отмечают в министерстве соцполитики региона. Завершится декада 6 апреля.

Просмотров:130 Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан проходит ежегодно. Каждый житель Красноярского края может участвовать в опросе и высказать мнение о качестве работы отрасли на сайте министерства социальной политики Красноярского края.Анкету также можно заполнить в любом органе управления социальной защиты населения или в учреждении социального обслуживания граждан, в филиалах Почты России по Красноярскому краю. Кроме того, принимаются звонки на единый справочный телефон 8-800-350-20-50.Такой мониторинг позволит выявить удовлетворенность или неудовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг по отрасли. Полученные ответы проанализируют и сформируют общий план мероприятий по усовершенствованию системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае, отмечают в министерстве соцполитики региона.Завершится декада 6 апреля.