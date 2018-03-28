Фото новости:

Выборы президента 2018

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 марта 2018, 11:17

В Красноярском крае проходит декада качества социальных услуг.


Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан проходит ежегодно. Каждый житель Красноярского края может участвовать в опросе и высказать мнение о качестве работы отрасли на сайте министерства социальной политики Красноярского края.
Анкету также можно заполнить в любом органе управления социальной защиты населения или в учреждении социального обслуживания граждан, в филиалах Почты России по Красноярскому краю. Кроме того, принимаются звонки на единый справочный телефон 8-800-350-20-50.
Такой мониторинг позволит выявить удовлетворенность или неудовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг по отрасли. Полученные ответы проанализируют и сформируют общий план мероприятий по усовершенствованию системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае, отмечают в министерстве соцполитики региона.
Завершится декада 6 апреля.

Просмотров:130
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 марта 2018 
17:53   Красноярский краевой суд оставил в силе приговор 33-летнему жителю Дудинки, который до смерти избил жену. 17:46   За и против. Управляющие и ресурсоснабжающие компании Норильска обсуждают новый закон о прямых договорах на оплату услуг ЖКХ.
17:22   В «Арене» стартует цикл мероприятий к 65-летию Норильска. Ежемесячно до конца года здесь будут проходить концерты и развлекательные программы. 17:18   «Норникель» объединяет свои газовые активы. Совет директоров компании принял решение о слиянии «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза».
16:28   Перенос мероприятия. Презентация конкурса I Make, ранее запланированная на сегодня, состоится завтра, 29 марта. 15:29   Сегодня в Норильске установили новый постамент для возложения цветов и игрушек в память о жертвах кемеровского пожара.
15:26   С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года. 15:17   В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.
15:12   Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Норильске и поселке Тухард Таймырского района. 15:09   На перинатальном центре в Норильске работают более 400 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре текущего года.
14:38   Норильский драматический театр вошел в число лауреатов и номинантов краевого фестиваля «Театральная весна - 2018» и привез оттуда целую гроздь наград. 13:36   Досрочно ЕГЭ по английскому языку сегодня сдают в крае 23 человека. Пункты проведения экзаменов организованы в Красноярске и Норильске.
13:14   В Норильске осужден мужчина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 13:11   В период третьего этапа реконструкции ВПП напрямую норильчане смогут улететь только в Москву, Красноярск, Новосибирск.
13:06   В Норильске пройдут публичные слушания. Горожане обсудят развитие торговли на территории города в 2018 – 2022 гг. 12:57   Более 300 тысяч рублей вернет Соцстрах норильским льготникам. Прокуратурой г. Норильска восстановлены права семи инвалидов.
12:31   Четверо норильчан в составе сводного отряда краевой полиции вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан. 12:24   Самые многочисленные делегации из Индии и Китая. На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников.
12:03   Сегодня в Норильске в связи с общероссийским трауром отменены развлекательные мероприятия. 11:51   В Енисейском речном пароходстве «Норникеля» стартует месячник по охране труда.
11:32   Норильчане почтили память погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Мемориалы памяти накануне были организованы во всех районах города. 11:17   В Красноярском крае проходит декада качества социальных услуг.
11:10   Разыскивается бывший менеджер одной из норильских авиакасс, совершивший мошенничество. 10:45   Исполняющий обязанности прокурора Норильска обсудил с руководством отдела надзорной деятельности меры по противопожарной безопасности в общественных местах.
10:29   В Заполярном филиале «Норникеля» завершается модернизация оборудования подъемного комплекса скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». 09:33   Сегодня, 28 марта в России общенациональный траур.
09:25   Для некоторых школьников Норильска объявлены актировки. 09:18   Дорога Норильск - Алыкель закрыта для транспорта из-за плохой видимости.

 27 марта 2018 
20:11   Кемерово, Норильск с тобой! Такие записки оставляли жители Кайеркана у стеллы в центре района. 17:59   До шести лет лишения свободы можно будет получить за хищение с банковского счета. Законопроект об этом принят во втором чтении.
17:41   Усомнился в собственном здоровье и решился на обман. Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке документа. 17:41   Норильчан призывают принять участие в Пасхальном благотворительном марафоне. Помощи ждут малоимущие, инвалиды и маленький Демьян.
17:35   СРОЧНО! В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово. 17:13   Сегодня профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии. Особо отличившихся сотрудников наградили в торжественной обстановке.
16:44   «Театральная весна» закроется только церемонией награждения. В связи с трагедией в Кемерове в учреждениях культуры Красноярского края внесены изменения в программе мероприятий. 16:38   Прокуратура Норильска взяла на контроль расследование по двум случаям жестокого обращения с животными
16:24   Благодаря волонтерам, расписавшим стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тоскливо проводить здесь время 16:17   Персональные скидки получат посетители «Ярмарки квартир». Свои предложения для жителей Норильска подготовили лидеры по продажам квартир в России
16:03   Более 13 тысяч семей Норильска получили сертификаты на материнский капитал. С этого года использовать его можно и на льготную ипотеку 16:00   Члены группировки «Красноярский джамаат», пойманные в Красноярске, были связаны с международными террористическими организациями.
15:45   Жители Таймыра почтут сегодня память погибших в пожаре в Кемерово. 15:40   20 лет на сцене. Хореографический ансамбль «Жемчужина Заполярья» отметил юбилей праздничным концертом.
15:18   «Норникель» привлекателен для металлургов. Выпускники российских вузов назвали лучшие компании для старта карьеры. 14:58   Молодые норильчане могут приять участие в молодёжной площадке «Поколение-2030» в рамках Красноярского экономического форума.
14:45   В Норильске усилился ветер и начался обильный снегопад. Но пурги не будет, успокоили синоптики. 14:13   Посиделки с подружкой на 20 тысяч рублей. Норильские полицейские завершили расследование кражи в Кайеркане.
14:08   Рейсы по маршруту Хатанга-Норильск-Диксон будут выполнять самолеты Ан-26. Авиакомпания «КрасАвиа» переходит на весенне-летнее расписание. 13:57   Завтра в Норильске состоится презентация конкурса юных изобретателей I Mаkе. Новый проект запускает компания «Норникель».
13:42   Сегодня в 19.30 во всех районах Норильска состоится возложение цветов в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. 13:02   Полсотни коллективов – более полутысячи участников. В Норильске определили победителей VIII регионального конкурса детских танцевальных коллективов «Подснежник».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх