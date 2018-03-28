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28 марта 2018, 11:32



Норильчане почтили память погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Мемориалы памяти накануне были организованы во всех районах города.

В Центральном районе неравнодушные горожане пришли на площадь у Дворца культуры комбината, в Талнахе — на площадь Горняков, в Кайеркане — собрались у памятной стелы на центральной площади. Память погибших почтили минутой молчания и зажжением свечей. Люди несли к мемориалам цветы и игрушки, так как большая часть погибших в пожаре – дети.

Просмотров:153 Накануне власти Большого Норильска определили места встреч для минуты молчания в память о погибших во всех районах города.В Центральном районе неравнодушные горожане пришли на площадь у Дворца культуры комбината, в Талнахе — на площадь Горняков, в Кайеркане — собрались у памятной стелы на центральной площади. Память погибших почтили минутой молчания и зажжением свечей. Люди несли к мемориалам цветы и игрушки, так как большая часть погибших в пожаре – дети.