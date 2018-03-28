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28 марта 2018, 11:51



В Енисейском речном пароходстве «Норникеля» стартует месячник по охране труда.

Месячник по охране труда проводится в Енисейском пароходстве с 2016 года и положительно себя зарекомендовал. В течение месяца, с 28 марта по 28 апреля, на предприятии будут проводиться смотры-конкурсы среди цехов, участков, бригад по культуре безопасности и соблюдения правил охраны труда, конкурсы на звание лучшего внутриструктурного подразделения по охране труда, руководителя, рабочего и т. д, сообщили в пресс-службе ЕРП. В рамках месячника пройдут такие мероприятия, как конкурс на лучшие теоретические знания правил охраны труда по направлениям; конкурс среди структурных подразделений «Что сделал я, чтобы обеспечить безопасность»; конкурс на знание и умение оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и другие. Запланировано также проведение круглых столов с руководителями и специалистами по ключевым правилам безопасности, тренинг на тему «Профилактика профессиональных заболеваний» и конкурс рисунков среди детей работников пароходства. Конкурсантов будет оценивать специально созданная комиссия по балльной системе. Победители получат ценные подарки и денежные призы, говорится в сообщении.

Просмотров:123 Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. К этой дате приурочили свои мероприятия и енисейские речники. Проходят они под лозунгом «Основа эффективного производства – соблюдение требований охраны труда».Месячник по охране труда проводится в Енисейском пароходстве с 2016 года и положительно себя зарекомендовал. В течение месяца, с 28 марта по 28 апреля, на предприятии будут проводиться смотры-конкурсы среди цехов, участков, бригад по культуре безопасности и соблюдения правил охраны труда, конкурсы на звание лучшего внутриструктурного подразделения по охране труда, руководителя, рабочего и т. д, сообщили в пресс-службе ЕРП.В рамках месячника пройдут такие мероприятия, как конкурс на лучшие теоретические знания правил охраны труда по направлениям; конкурс среди структурных подразделений «Что сделал я, чтобы обеспечить безопасность»; конкурс на знание и умение оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и другие.Запланировано также проведение круглых столов с руководителями и специалистами по ключевым правилам безопасности, тренинг на тему «Профилактика профессиональных заболеваний» и конкурс рисунков среди детей работников пароходства.Конкурсантов будет оценивать специально созданная комиссия по балльной системе. Победители получат ценные подарки и денежные призы, говорится в сообщении.